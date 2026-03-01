Oruçluyken hacamat yaptırılır mı? Mart 2026 hacamat günleri

Mart ayının Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte, vatandaşlar arasında hacamatın oruca etkisi yeniden gündeme geldi.

Oruçluyken hacamat yaptırmanın orucu bozup bozmadığı, dini açıdan hükmünün ne olduğu ve sünnete uygun hacamat günlerinin hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor.

Hem ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek hem de şifa niyetiyle hacamat yaptırmak isteyenler için Mart 2026 hacamat takvimi gündemde.

Peki; hacamat orucu bozar mı? Mart ayı hacamat günleri hangileri? İşte sünnet olan günler ve oruca dair bilgiler...

ORUÇLUYKEN HACAMAT YAPTIRILIR MI

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/120-121) Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivâyet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28 [2367, 2370-2371]; İbn Mâce, Sıyâm, 18 [1680]) buyurmuştur.

Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivâyet edilmiştir. (Buhârî, Savm, 32 [1938-1939])

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi o dönemde hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

MART 2026 HACAMAT GÜNLERİ

5 Mart Perşembe Ramazan - 15

7 Mart Cumartesi Ramazan - 17

9 Mart Pazartesi Ramazan - 19

12 Mart Perşembe Ramazan - 22

14 Mart Cumartesi Ramazan - 24