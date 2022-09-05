Kan şekeri seviyenizi kontrol etmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret

Dünya çapında en yaygın hastalıklardan biri olan diyabeti zamanında tespit edebilmek için vücudun gönderdiği sinyallere dikkat etmek oldukça büyük bir önem taşıyor...

Kandaki şeker seviyesi çok önemlidir ve kandaki sürekli yüksek şeker (glikoz) seviyesi diyabet gelişimine yol açabilir. Diyabet veya bir diğer adıyla şeker hastalığı, kandaki şeker seviyesinin yükseldiği kronik bir hastalıktır.

Diyabet, kan şekerini kontrol eden ve vücut tarafından üretilen insülinin miktarındaki ve çoğu zaman biyolojik etkinliğindeki eksiklik nedeniyle kan glikoz seviyelerinde artışın olduğu bir hastalıktır.

Diyabet, birden fazla klinik sendromun bir birleşimi olduğu için çok karmaşık bir hastalıktır. Bunlar, kan şekerinin yüksek olması durumunu paylaşan farklı hastalıklardır.

Başlıca diyabet çeşitleri şunlardır:

- Tip 1 diyabet (insüline bağımlı olarak da adlandırılır)

- Tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan olarak da adlandırılır)

- Gestasyonel diyabet (gebelikte ortaya çıkan ve daha sonra geçen şeker hastalığı)

- Monogenik diyabet (örn. MODY, gençlerin olgunluk başlangıçlı diyabeti)

- Başka bir hastalığa (örn. pankreas hastalığı) veya ilaçlara (örn. kortizon) bağlı sekonder diyabet

Diyabeti gösteren 5 belirti

Hastalığı önlemek için kandaki şeker seviyesinin düzenli kontrollerini yapmak gerekir ancak vücudun gönderdiği sinyalleri izlemek de önemlidir. Bu nedenle, aşağıdaki belirtileri fark ederseniz, bir uzmana başvurmanız önemlidir.

Yavaş iyileşen yaralar

Yavaş iyileşen yaralar veya kesikler kan şekerinizin yüksek olduğunun bir işareti olabilir. Kanda çok fazla şeker, damar duvarlarına zarar verebilir ve daralmaya neden olarak, yara iyileşmesi için gerekli olan kan ve besinlerin dolaşımını bozabilir.

Sık cilt enfeksiyonları

Sık cilt enfeksiyonları da kan şekerinizin çok yüksek olduğunun bir işareti olabilir. Kandaki çok fazla şeker nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla enfeksiyonlar sıklaşır.

Bacaklarda ve kollarda farklı hisler

Yüksek kan şekeri, vücuttaki sinirlere zarar vererek diyabetik nöropati adı verilen bir duruma yol açabilir. En yaygın şekli ayakları, bacakları, elleri ve kolları etkileyen periferik nöropatidir. Vücudun bu bölgelerinde karıncalanma, yanma, ağrıya veya sıcaklık değişikliklerine karşı azalmış hassasiyet, kramplar veya keskin ağrı hissedilebilir. Cilt kuru veya sıcak olabilir ve bu rahatsızlıklar akşamları kötüleşir.

Ani kilo kaybı

Kan şekeri yüksek olan kişiler kendilerini her zaman aç hissedebilir. Kan şekeri, vücudun glikozu yakıt olarak kullanmasını engeller, bu nedenle vücut daha fazla yiyecek ister. Bununla birlikte vücut enerji için yağ depolarını yakmaya başladığı için kilo kaybına yol açabilir.

Bulanık görme

Yüksek kan şekeri, göz merceğinin şişmesine ve bozulmasına neden olarak bulanık veya çift görmeye neden olabilir. Diyabet ayrıca retinadaki kan damarlarında görme sorunlarına ve diyabetik retinopati adı verilen bir duruma yol açan sorunlar yaratabilir.