Karabük’te 80 santimetrelik karda zamanla yarış

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen sağlık ekipleri, rahatsızlanan yaşlı bir kadına ulaşarak güvenli şekilde hastaneye sevk etti.

YAKINLARI YARDIM İSTEDİ

Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak’ta yaşayan 88 yaşındaki Pakize Arslan’ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ, ZORLU ŞARTLARDA ULAŞTI

Kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, güçlükle hastanın bulunduğu adrese erişebildi.

AMBULANSA TAŞINDI

Ekipler tarafından yaklaşık 100 metre boyunca taşınan Pakize Arslan, ambulansa alındıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.