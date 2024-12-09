Karıştırıp için, göğüs hırıltısını kesin...

Yağmur Dinç

Havalar soğudu, mevsimsel enfeksiyonların önü açıldı.

Grip ve viral vakalardaki artış, hastaları doğal yöntemlerden çare aramaya yönlendiriyor.

Bu mevsimde özellikle öksürük ve göğüste hırıltı gibi semptomlara rastlanıyor.

Göğüste hırıltı, genellikle solunum yollarındaki daralma veya tıkanıklık nedeniyle meydana gelir. Hırıltı, nefes alırken duyulan yüksek sesli, ıslık gibi bir ses olup, genellikle akciğerlerdeki hava akışının zorlaşması sonucu ortaya çıkar.

İşte göğsü yumuşatan o doğal tarif...

TARÇINLI SU

Tarçın, antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir baharattır. Ayrıca öksürüğü yatıştırabilir ve solunum yollarını açabilir.

Tarif: Bir çay kaşığı toz tarçını bir bardak sıcak suya ekleyin ve karıştırın. İsterseniz bal ekleyebilirsiniz.