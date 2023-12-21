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Kemoterapi ne ki! Geceleri zeytinyağlı zerdeçal yiyin, bakın neler oluyor...

Kemoterapi ne ki! Geceleri zeytinyağlı zerdeçal yiyin, bakın neler oluyor... Zerdeçalın içerdiği curcumin, zeytinyağı ile buluştuğunda etkisini arttırarak sağlık açısından muhteşem bir besine dönüşmektedir. Etkileri ise haberimizde...