Kemoterapi ne ki! Geceleri zeytinyağlı zerdeçal yiyin, bakın neler oluyor...

Zerdeçalın sayısız özelliği tıp dünyasını da şaşırtıyor.
Curcumin içeriği sayesinde vücuda tepeden tırnağa etki edebilen bir antioksidan ve anti-enflamatuar olan zerdeçal, baharatların gözdesi.
İltihap, kalp sağlığı, metabolizma, kanser, kolestrol ve çok daha fazlasını pozitif yönde etkileyen zerdeçal, tüketilme şekli açısından önem taşıyor.
Uzmanlar, zerdeçalı zeytinyağı ile karıştırıp yemenin etkilerinin altını çizdi.
Zeytinyağlı zerdeçal, özellikle geceleri 1 kaşık tüketildiğinde bakın neler oluyor...
Şifalı karışım
1 çay bardağı sızma zeytinyağına 1 kaşık toz zerdeçalı ekleyip karıştırın. Uyumadan önce 1 kaşık için.
Kemoterapiden daha etkili görülen bu karışım, vücuttaki zararlı hücreleri bir bir yok edecek.
Düzenli şekilde yerseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir, hastalıklardan korunursunuz ve vücut direnciniz artış gösterir.