Kişnişe mutfaklarınızda yer açmanız için 7 neden

Mutfaklarımızda lezzetlendirici olarak kullandığımız kişnişin, yemeklerinize daha sık davet etmenizi sağlayacak faydalarını sizler için sıraladık…

Yemeklerimizi ya da salatalarımızı lezzetlendiren kişniş; fosfor, kalsiyum, magnezyum, potasyum sodyum, A, B, C ve K vitaminleri gibi bir besin demeti ile doludur. Apiaceae bitki ailesinin bir üyesi olan kişniş, hem yaprakları hem de tohumları olduğu için birçok kullanım alanına sahiptir.

En sevilen salsa sosuna bile lezzetini veren bu mucizevi baharat, yeşil ve aromatik yapraklarıyla yemeği sadece daha çekici kılmakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı da kılar. O halde hiç vakit kaybetmeden bu bitkinin vücudunuz için ne kadar faydalı olabileceğinden bahsedelim. İşte, kişnişin sağlık üzerindeki şaşırtıcı bazı faydaları;

1. KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Şeker hastalığı riskiniz varsa kişnişi diyetinize dahil ederek şeker seviyenizi kontrol altında tutabilirsiniz. Çeşitli araştırmalar, kişniş yapraklarının kandaki şekeri çıkararak kandaki glikoz seviyelerini yönetmeye yardımcı olan aktif enzimlerle dolu olduğunu doğruladı. Böylece şeker hastalığını kontrol altına alabilmek mümkündür.

2. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Kişniş yaprakları lif ve antioksidanlar açısından yoğundur. Bu, sindirimi artırır, metabolizmayı hızlandırır, şişkinlik ve kabızlığı yönetmenize yardımcı olur. Daha tok hissetmenizi sağlayarak aşırı yemeyi önler ve ayrıca bağırsaklarınızı sağlıklı tutar.

3. STRESİ YÖNETİR

Bu sihirli yapraklar stres seviyenizi de düşürebilir. Kişniş yaprakları sindirimi kolaylaştırır ve vücuttaki fiziksel stresi azaltır. Bu yapraklar, sindirim sistemini temiz, sağlıklı tutarak ve oksidatif stresi azaltarak ruh halini de iyileştirir.

4. KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kişniş aynı zamanda kalp dostudur. Uzmanlar, kişnişin idrar söktürücü olarak kabul edildiğini ve kan basıncını düşürerek sistemdeki fazla sodyumu dışarı attığını söylüyor. Ayrıca, antioksidanlar ve lif açısından da zengin olduğu için kalp hastalığı riskini azaltır ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutar.

5. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kişniş, hücresel hasarla savaşan ve bağışıklık sisteminizi güçlendiren terpinen, kersetin ve tokoferoller gibi antioksidanlar içerir. Araştırmaya göre, iltihabı azaltan bu antioksidanlar ayrıca, kanser önleyici ve nöroprotektif etkilere sahiptir.

6. GÖZ SAĞLIĞI İÇİN İYİDİR

Kişniş, görüşünüzü sağlam tutan ve yaşa bağlı makula dejeneratif görme bozukluklarını geciktiren A vitamini, C vitamini, E vitamini ve karotenoidler içerir. Göz için gerekli olan içerikleri barındırma özelliğine sahip kişniş ayrıca, şeker hastalığına bağlı gelişen göz kusurlarını onarmaya yardımcı olabilir.

7. KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Kişniş, kemik yoğunluğunu artırabilen ve sizi ağrıyan eklemlerden koruyabilen kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi hayati minerallere sahiptir. Yani güçlü kemikler istiyorsanız, sizin için iyi bir seçenek olabilir. Yaşlılıkta oluşabilecek kemik erimesinin önüne geçerek kemiklerinizin güçlü kalmasını sağlayacaktır.