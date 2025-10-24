Kokulu ped kullananlar dikkat! O hastalığa neden oluyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadınların regl döneminde hijyen ve konfor için kullandığı hijyenik pedler, farklı marka ve çeşitlerde piyasada bulunuyor.

Bazı pedler ise özellikle kokulu veya parfümlü olarak üretiliyor.

Parfümlü pedlerin bazı sağlık risklerini beraberinde getirebileceği ise pek bilinmiyor.

Parfümlü hijyenik pedler cazip görünse de, sağlık açısından dikkat etmek gerekiyor.

Yol açabileceği bazı problemlere göz atalım...

İŞTE ZARARLARI

Pedlerin içerdiği parfüm ve kimyasal maddeler, vajinal bölgede kaşıntı, kızarıklık veya yanma gibi reaksiyonlara yol açabilir.

Parfümlü ürünler, vajinanın doğal pH dengesini değiştirebilir ve vajinal enfeksiyon riskini artırabilir.

Bazı pedlerde kullanılan aromatik bileşikler ve katkı maddeleri, uzun süreli temas halinde hassas ciltte tahrişe veya dermatolojik sorunlara neden olabilir.

Koku vermek için eklenen kimyasallar, pedin nefes almasını azaltabilir ve nemli ortam oluşturarak bakterilerin çoğalmasına elverişli hale getirebilir.