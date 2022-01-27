Koronavirüs iyileşme sürecini hızlandıran 6 önemli etken

Kovid-19 pozitif olduğunuzu öğrendiğinizde iyileşme sürecini doğrudan etkileyen ve dikkat etmeniz gereken etkenleri sizler için sıraladık…

Kovid-19 ile savaşmak ve hayatta kalmak büyük bir kazanç gibi görünse de, kazanılan savaşın sadece yarısıdır. İyileşme sonrası insan vücudu, kaybettiği vitamin ve besin eksikliğini telafi etmenin yanı sıra bağışıklığı yeniden inşa etmek de dahil olmak üzere çeşitli zorluklardan geçer. İyileşen hastalar halsizlik belirtileri ve vücut ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes almada zorluk gibi semptomlar yaşayabileceğinden, Kovid sonrası bakım, enfeksiyonun yönetimi kadar önemlidir.

Kovid-19 sonrası hastalarda gözlenen diğer komplikasyonlar arasında kalp, akciğerler, böbrekler gibi önemli organlarda iltihaplanma yer alıyor. Bu nedenle, virüsten etkilenen kişilerin iyiliği için bütünsel ve entegre bir yaklaşım gereklidir. İşte, Kovid-19 sonrası vitamin eksiklikleri nasıl belirlenir ve iyileşme üzerinde nasıl çalışılır;

1. VİTAMİN EKSİKLİKLERİ

Kovid-19 sonrası hastalara genellikle D, C, E vitamini, çinko, selenyum ve omega-3 eksikliği teşhisi konur. Meyveler, sebzeler ve proteinler ile dengeli ve besleyici bir diyet yemek tavsiye edilir. Ayrıca, ateş, boğaz ağrısı, ishal, öksürük, Kovid sonrası yorgunluk ve bilişsel bozulma ve birkaç yan etkinin yaşanması yaygındır. Bunlara karşı koymak için küçük yaşam tarzı değişiklikleri ve yemek alışkanlıkları yoluyla bağışıklık oluşturabiliriz.

2. BESLENME ŞEKLİ

Sağlıklı beslenme, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın anahtarıdır. Çok miktarda sebze, meyve, bakliyat, kepekli tahıllar, yağsız protein ve sağlıklı yağlar tüketin. Sağlıklı bir diyet, yalnızca bağışıklık sistemimize ihtiyaç duyduğu gücü vermekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sisteminin korunmasında rol oynayan mikro besinlerin yeterli miktarda alınmasını da sağlayabilir. Bunlara örnek olarak B6 vitamini (tavuk, somon, ton balığı, muz, organik sebzeler), C vitamini (portakal ve çilek dahil turunçgiller, domates, brokoli ve ıspanak) ve E vitamini (badem, ayçiçeği ve aspir yağı, ayçiçeği tohumu, fıstık ezmesi) verilebilir.

3. EGZERSİZ VE HAREKET

Orta düzeyde fiziksel hareket ve egzersizler de vücudumuzdaki kan dolaşımını iyileştirdiği için önemlidir. Bu, virüsle savaşmak için hücrelerimizi daha aktif tutar. Sıkı egzersiz rejimlerine geri dönmek için acele etmemekle birlikte, sabah yürüyüşü, vücudumuz için gerekli olan D vitaminini biraz fiziksel hareketle almanın en iyi yoludur.

4. YETERLİ VA ZAMANINDA DİNLENME

Dengeli öğünler ve fiziksel aktivite önemli olsa da, yeterince zamanında uyumak veya dinlenmek de çok önemlidir. Bu, vücudumuzun dinlenmesine ve ertesi güne hazırlanmasına yardımcı olur. Ne kadar dinlendiğiniz iyileşe sürecinin en önemli parçalarındandır.

5. STRESTEN UZAK DURMA

Stres, fiziksel olarak görülmese de bağışıklık sistemimizi etkileyebilir. Stresimizi ve tetik noktalarından nasıl kurtulacağımızı anlamak önemlidir. Stresten arınmış bir zihin, Kovid sonrası neşeli bir yaşamın anahtarıdır; bu durumda olduğu gibi, daha güçlü bir bağışıklık sistemi için gereklidir.

6. TIBBİ TAKİPLER

Düzenli tıbbi kontroller ve reçeteli ilaçlar, iyileşme sürecinin çok önemli bir parçasıdır. IgG antikor testleri, CBC ve göğüs taramaları vb. gibi tıbbi testler konusunda tıp uzmanlarına danışmak, iyileşme sürecini belirlemeye yardımcı olabilir ve birinin ne kadar bağışıklık korumalı olduğu konusunda bilgi verebilir.