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    Koronavirüs sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni

    Koronavirüs geçirenlerin uzun vadeli veya kalıcı koku kaybının nedeni araştırıldı. Buna göre koku kaybının sebebi bağışıklık hücrelerinin koku alma sinir hücrelerine saldırması olarak gösterildi.
    • 22.12.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 14:47
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    Koronavirüs sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni

    ABD merkezli Duke ve Harvard Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarından bilim insanları, koronavirüs geçiren ve uzun süreli koku kaybı olan 9 hasta da dahil olmak üzere 24 biyopsiden toplanan koku alma örneklerini analiz etti.

    Hayati sinir hücrelerine saldırıyor

    Elde edilen sonuca göre, T hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin hassas burun astarının içindeki koku almaya yarayan hayati sinir hücrelerine saldırdığı ve bu hücrelerin azalmasına yol açtığı ortaya kondu.

    Koku alma duyusu aylarca kaybolanlarda görüldü

    Bu olağan dışı bağışıklık tepkisi, yalnızca koku alma duyusu aylarca kaybolan hastalarda görüldü.

    DHA’nın haberine göre araştırmacılar koku sinir hücrelerinin sayısına baktıklarında, uzun süreli koku kaybı yaşayanların önemli ölçüde ‘az koku alma sinir hücresine’ sahip olduklarını tespit etti.

    Koronavirüs sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni #1

    Yaklaşık 15 milyon kişi, kokuyu tam olarak geri kazanamıyor

    İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından haftalık hakemli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre, koronavirüs sırasında koku alma duyusunu kaybeden insanların en az yüzde 5'i (dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişi) bu duyuyu hızlı veya tam olarak geri kazanamıyor.

    Koronavirüs sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni #2


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