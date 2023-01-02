Opr. Dr. Başıbüyük, koronavirüsün yıkıcı ve tahrip edici etkisinin ortadan kalktığını söyledi. Başıbüyük, mevsimsel grip vakalarının artışına dikkat çekerek risk grubundakilere aşı çağrısı yaptı.

Son günlerde artan grip vakaları, koronavirüs vakalarının önüne geçti…

Birçok ülke gibi Türkiye de maske, mesafe ve hijyen kurallarına eskisi gibi uyulmaması nedeniyle artan grip vakaları ile karşı karşıya.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, mevsimsel grip vakalarına karşı bol bol su içilmesi tavsiyesinde bulundu.

Dr. Başıbüyük, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sıkıntılı günler yaşandığını hatırlattı. Gelinen noktada koronavirüsün eski yıkıcı ve tahrip edici etkisinin ortadan kalktığını gözlemlediklerini, en yoğun günlerinde Antalya'da 8 bin vaka görüldüğünü, bugün ise günlük vaka sayısının 10-15'e gerilediğini belirten Başıbüyük, "Fakat bu tamamen koronavirüsün ortadan kalktığı ve bittiği anlamına da gelmiyor." dedi.

Koronavirüs vaka sayısı düştü, grip vakaları arttı VİDEO



“Üst solunum yolu enfeksiyonları ülkemizde de dünyada da baskın”

DHA’nın haberine göre; son dönemde mevsimsel grip vakalarının arttığını ve toplumun her kesiminin bundan etkilendiğini belirten Dr. Başıbüyük, şu açıklamalarda bulundu:

"Bakıldığında ateş yüksekliği, burun akıntısı, hapşırık, öksürük gibi genel, benzer üst solunum yollarını etkileyen virüslerin oluşturduğu semptomlar topluluğu diyebiliriz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ülkemizde de dünyada da baskın karakter virüs tipi, influenza olarak ifade edilebilir fakat sadece influenza tipi, virüsü bunu tek başına yapmaz. Birden fazla virüs tipi, grip semptomlarına sebebiyet verebilir. Bunun içinde neler var? Rhinovirus, adenovirus, RSV gibi çeşitlendirilebilir.”





“Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mümkün mertebe dikkat etsinler”

Viral virüs solunum yolu enfeksiyonlarından korunmadaki genel uygulamalarla ilgili bilgi de veren Dr. Başıbüyük, "Koronavirüsün ilk ve bilinmezlik döneminde maske, mesafe ve hijyen tedbirleri, tüm virüslere karşı bizi koruyabilecek, özellikle solunum yoluyla bulaşabilecek virüslere karşı temel 3 kuraldı. Bu noktada bizim de toplumdan istirhamımız; maske, mesafe ve hijyen kurallarına mümkün mertebe dikkat etsinler.” dedi.

Risk grubundakilere ‘aşı olun’ çağrısı

Dr. Başıbüyük, risk grubunda olanların mutlaka grip aşılarını yaptırmaları gerektiği belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“65 yaş üstü vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, şeker, akciğer gibi kronik hastalıkları olanlar. Vücudun savunma mekanizmasını bozan, baskılayan hastalıklar var. Yine beraberinde 6-12 yaş arası çocuklarda kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa; bunlar da bu gruba girmekte. Bu grupta olanlar, temel olarak risk grubunda veya riskli bir iş yapanlar, mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Şu anda risk grubunda olanlar, aile hekimlerine giderek, 'Risk grubundayım' derlerse aile hekimleri reçetesi ile eczaneden aşılarını alıp yine tekrar aile hekiminde grip aşılarını yaptırabilirler.”