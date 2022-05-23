Kristalleşen dondurmalarda, gıda zehirlenmesi tehlikesi

Kristalleşmelerin görüldüğü dondurmaların gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirten Gıda Mühendisi Manavoğlu, buzlanma olan dondurmaların kesinlikle yenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan dondurma; protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olarak ön plana çıkıyor.

Fakat dikkatli tüketilmediği takdirde, birçok sağlık problemini de beraberinde getirebiliyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, süt ürünlerindeki bozulmanın dondurmada da gerçekleşebileceğini, mikroorganizma üremesine elverişli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sıcak yaz günlerinde serinletici özelliği nedeniyle sevilerek tüketilen dondurma, sütten imal edilmesi nedeniyle her süt ürünü gibi bozulmaya, mikroorganizma üremesine elverişli gıda maddesi. Hijyenik ortamda muhafaza edilmeyen dondurma, gıda zehirlenmesine neden olabilir.”

Dondurma kaşığı, su içine konulmamalı

Manavoğlu, dondurmacılarda servis yapmak için kullanılan kaşığın su içine konulmasının önemli bir yanlış olduğunu vurguladı.

Su içinde oluşan mikroorganizmaların kaşıkla dondurmaya bulaştığını belirten Manavoğlu, servis kaşıklarının sık sık yıkanıp temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilmeli”

DHA’nın haberine göre; dondurmanın, bozulmaya karşı hassas gıda maddesi olması nedeniyle üretildikten sonra satışa sunuluncaya kadar mutlaka derin dondurucularda muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, şöyle devam etti:

"Sütten üretilen dondurma uygun sıcaklıkta muhafaza edilmezse salmonella, listeria monocytogenes, enterobacteriaceae bakterileri oluşabilir. Dondurma sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilmeli.

“Zararlı mikroorganizmalar nedeniyle ishal, ateş kusma, halsizlik belirtileri görülebilir”

Dondurmayı kaşık ile alırken, donmuş olmasına dikkat edilmeli. Tattığınızda kristalimsi, kumsu tat gelmesi dondurmanın eriyip yeniden donduğunun en büyük kanıtıdır. Zararlı mikroorganizmalar nedeniyle ishal, ateş kusma, halsizlik belirtileri görülebilir."





“Ambalajlı ürünleri tüketirken bozulduğunu kolaylıkla anlayabiliriz”

Yeterli soğutma sistemi olmayan, güneş ışığı ve toza maruz kalan ortamlarda satışa sunulan dondurmaların sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Manavoğlu, ambalajlı satılan dondurmanın etiket üzerinde yer alan, üretim ve son kullanma tarihine dikkat edilmesi, ambalajı yırtılmış, tadı, kokusu değişmiş dondurmaların tüketilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Renkli görünümü, meyveli aromasıyla severek tüketilen ambalajlı ürünlerin etiketine bakıldığında çoğunun bitkisel yağlı sütlü buz olduğunu anlatan Manavoğlu, "Ambalajlı ürünleri tüketirken bozulduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Yaz aylarında güneşte bekletilen dondurma dolabında gündüz sıcaklığında bir miktar erimiş, sonrasında tekrar donmuş ürünlere rastlanabilir. Ambalajında görsel bozukluk varsa ürünün bozulmasını anlayabilirsiniz. Tüketici dondurma ambalajını atmadan ilgili firmaya bilgi vermeli.” dedi.

