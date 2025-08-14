Kulağınızı temizlerken dikkat edin: Yanlış yöntemler işitme kaybına neden oluyor

Kulak temizlerken bazı önemli detaylara dikkat etmemek hasar bırakıyor...

Kulak kanalı, serumen salgısı sayesinde toz, mikroorganizma ve yabancı cisimlerden korunur. Normalde kulak kiri, kendiliğinden dışarı taşınır ve kulak kanalında dengeyi sağlar.

YANLIŞ YÖNTEMLER HASAR BIRAKIYOR

Çoğu kişinin kulak temizliği yalnızca dış kulak derisinin silinmesini gerektirir; kulak içine herhangi bir nesne sokmak, kirin daha derine itilmesine ve tıkanmaya yol açabilir.

Yanlış yöntemler, kulak zarı delinmesi, enfeksiyon ve geçici ya da kalıcı işitme kaybı gibi ciddi riskleri beraberinde getirir.

KULAK İÇİNİ KURCALAMAMANIN ÖNEMİ

Kulak kiri, kulak kanalının doğal savunma mekanizmasının parçası olarak kulakta bulunur.

Pamuklu çubuk, tel, iğne veya benzeri nesnelerle kulak içine müdahale etmek, kirin derine itilmesine, kulak zarının zarar görmesine, kanamaya ve enfeksiyona yol açabilir.

GÜVENLİ TEMİZLİK YÖNTEMLERİ

1. Dış kulağı temizlemek: Duş veya banyo sonrası, kulak kepçesi ve kulak girişi yumuşak bir bezle nazikçe silinmeli, kulak kanalına yabancı cisim sokulmamalı.

2. Yumuşatıcı damlalar kullanmak: Kulak tıkalı hissi veya hafif işitme azlığı varsa, eczanelerde satılan mineral yağ, bebek yağı, gliserin gibi damlalar kullanılabilir.

3. Sıcak suyla temizleme: Bazı profesyonel uygulamalarda, vücut ısısına yakın ılık su ile kulak kanalı yıkanabilir.

Ancak bu yöntemi evde denemek riskli olabilir özellikle kulak zarı delinmesi, kulak tüpü veya önceki kulak cerrahisi öyküsü olan kişiler kesinlikle uygulamamalı.

KAÇINILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

1. Pamuklu çubuk ve sivri nesneler: Kirin derine itilmesi, kulak zarı hasarı ve enfeksiyon riskini artırır.

2. Kulak mumlama: Etkisiz ve tehlikelidir; yanık, mum kalıntısı veya kulak zarı hasarına yol açabilir.

3. Kontrolsüz ev tipi irrigasyon: Yüksek basınçlı su kullanımı kulak zarını zedeleyebilir; diyabet, bağışıklık yetmezliği, kulak cerrahisi öyküsü, kulak tüpü veya akıntı durumlarında uygulanmamalı.

DOKTOR MÜDAHALESİ GEREKEN BELİRTİLER

Aşağıdaki belirtiler görülüyorsa muhakkak uzman müdahalesi gerekir:

Şiddetli ağrı, ateş veya kötü kokulu kulak akıntısı

Ani veya ilerleyici işitme kaybı, çınlama veya denge bozukluğu

Kulak zarı hasarı, tüp takılmış olma veya önceki kulak ameliyatı öyküsü

Evde yumuşatıcı damla ile tıkanıklığın giderilememesi

Bu durumlarda mutlaka KBB uzmanına başvurulmalı.