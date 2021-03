Lotus doğum nedir, nasıl yapılır? Lotus doğumun faydaları ve zararları..

Bebek sahibi olacak anneler için en önemli kısımlardan biri doğumun nasıl gerçekleşeceğidir. Son zamanlarda dikkat çeken lotus doğum hakkında detaylar merak ediliyor. Peki lotus doğum nedir?

İyi geçen doğum, annenin ve bebeğin sağlığı için son derece kritik bir süreçtir.

Normal ve sezeryan doğumun yanı sıra son yıllarda birçok doğum yöntemi tıp dünyasında yerini aldı. Uzun yıllardan beri uygulanan, fakat az bilinen ‘lotus doğum’ bunlardan biridir.

Göbek bağı olarak da bilinen lotus doğum yöntemi, doğumdan sonra bile göbek kordonunu bağlı veya kesilmemiş tutma uygulamasıdır.

Anne adayları lotus doğum hakkında merak edilenler araştırıyor. İşte doğuma karar vermeden önce bilmeniz gerekenler..

LOTUS DOĞUM NEDİR?

Normal doğumda, bebek doğum sırasında plasentasını yırtarak dünyaya gelmektedir. Lotus doğumlarda plasenta yırtılmamaktadır ve bebek dünyaya plasenta ile gelmektedir.

Plasenta göbek bağı ile çocuğa bağlıdır. Bebekten sonra doğan plasentanın bebekten ayrılması beklenir.

Lotus doğumda ise kordonu bağlamadan ya da kesmeden, doğal yollarla kurumasını ve düşmesini beklemek plasenta ve kordonu bebeğe yakın tutmak amacı güder.

Böylece göbek kordonu kesilmediği için bebeğe daha fazla kan hücresinin akışı sağlanmaktadır.

LOTUS DOĞUM NASIL YAPILIR?

Plasentadan çocuğa kan akışı devam ettiği için kan akışı tamamen bitmeden ve göbek kordonu rengini kaybetmeden plasenta ile bebeğin bağı kopartılmaz. Plasenta havluya sarılarak ya da bir kase içerisinde kan akışının kesilmesi beklenir.

Kordon kendi kendine kuruması ve ayrılması için plasentaya bağlı bırakılırken, gecikmiş kordon klemplenmesinde kordon klemplenir ve pompalamayı bıraktıktan sonra koparılır.

LOTUS DOĞUMUN FAYDALARI

Bebek, plasentadan gelecek olan tüm kanı sonuna kadar aldığı için ihtiyacı olan tüm besinler ve kök hücrelerle yeterince beslenebilir.

Doğumla alakalı her şeyin bir anda kesilip atılması yerine bebeğin ‘yenidoğan’ olduğunun her an hatırlanması anneye daha yavaş, daha pozitif bir lohusa süreci için yardımcı olur. Anne ve bebeğin bağlanma süreci daha yumuşak olabilir.

Anneler daha uzun süre bebekleri ile kaldıklarında lohusalık sendromları ile daha kolay baş edebilirler.

Bebekler daha sabit kalırlar ve hala plasentaya bağlı oldukları için, daha az hareket ettirilirler, bu da daha güvende hissetmelerine yardımcı olur.

Doğumdan sonra kordonu hemen kesilmeyen bebeklerin daha sakin ve huzurlu oldukları gözlemlenmiştir.

LOTUS DOĞUMUN RİSKLERİ

Canlı bir doku olan plasenta, doğumdan kısa bir süre sonra ölü bir dokuya dönüşüyor. Bu da ‘enfeksiyon oluşma riski’ni arttırıyor. Uzmanlar, lotus doğum yönteminde bebeğin iyi gözlemlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kurumaya bıraktığınız zaman plasentanın üzerine tuz ve lavanta gibi bitkiler bırakabilirsiniz. Bu sayede plasentanın kokmasını önleyebilir ve daha hızlı kurumasına yardımcı olabilirsiniz.

Plasentanın kuruyup kendiliğinden düşmesine kadar geçen sürede hava almasına dikkat etmelisiniz. Tahminen 3 ila 10 gün içerisinde plasenta iyice kuruyacak ve kendiliğinden bebekten ayrılacaktır.