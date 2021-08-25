Mehmet Ceyhan'dan aşı karşıtlarına 'Aşık Veysel'li cevap

Aşıyla bitmiş viral hastalığın olmadığı iddialarına tepki gösteren Doktor Mehmet Ceyhan, halk ozanı Aşık Veysel'den örnek vererek "Körlüğe yol açan çiçek hastalığı aşıyla sona erdi" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabı üzerinden aşı ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Vaka sayısının yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen birçok kişi hala aşı yaptırmazken, Dr. Mehmet Ceyhan aşının etkili olmayacağı iddialarına örneklerle yanıt verdi.

"Neden aşı olmalıyım" etiketiyle peş peşe açıklamalar yapan ve iki fotoğraf yayınlayan Ceyhan, şu ifadelere yer verdi:

"ÇİÇEK HASTALIĞI AŞI SAYESİNDE BİTTİ"

"Çünkü aşı güvenlidir. Aşıyla bitmiş bir viral hastalık yoktur diyorlar, doğru mu? Yanıt: Yalan ve cehalet. Milyonların ölümüne, körlüğe ve sakatlığa yol açan çiçek hastalığı (etkeni bir virüs) tamamen aşı sayesinde ortadan kalkmıştır.

"AŞIK VEYSEL NEDEN GÖRMÜYORDU MERAK ETMEDİNİZ Mİ"

Sizler aşı sayesinde hastaları görmüyorsunuz. Ama Aşık Veysel’in neden görmediğini merak etmediniz mi hiç? 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile çiçek aşısı zorunlu hale getirilmiştir. O zamanlar şöhret, hastalarını artırmak, ürün pazarlamak gibi menfaatler uğruna yalan söyleyip, halkı kışkırtanlar da olmadığı için başarılı bir kampanyayla çiçek hastalığı ortadan kalkmış ve 1977’de bütün dünyada gerek kalmadığı için aşılamaya da son verilmiştir.

"SAKAT KALANLAR ARAMIZDA DOLAŞIYOR"

Viral etkeni olan çocuk felcinden ölenleri görmediniz ama, sakat kalanlar aramızda dolaşıyor. 1980’de DSÖ’ne 280 bin vaka bildirildi. O yıl Amerika kıtası, 1988’de tüm dünyada çocuk felci aşı kampanyası başladı. Aşı kampanyaları sonucu son vakamızı Ağrı’da 26.11.1988’de gördük.





"AŞI KARŞITLARI KISIRLIK YAPIYOR DİYE ÇIĞIRIP..."

2002’de çocuk felcinden arındırılmış ülke sertifikası aldık. İkinci resimde ben Ağrı’nın bir köyünde son vakayı görüyorum, aşı karşıtları aşı kısırlık yapıyor diye çığırıp, Kürt vatandaşlarımıza 'soyunuzu kurutacaklar' diye höykürürken, muayenehanelerine hasta çekmeye uğraşıyordu.





"KISIRLIK OLDU MU, HAYIR"

Sağlık çalışanları büyük özveriyle yüzde 100’e yakın aşılamayı başardı ve binlerce insan ölümden, yüz binlercesi sakatlıktan kurtuldu. Hastalık sadece Afganistan-Pakistan sınırında aşı yapılamayan bir bölgede, yılda 10-20 vaka görülüyor. İddia ettikleri gibi kısırlık oldu mu, hayır. Çünkü kameralara gösterdikleri, aşı üzerindeki 'steril' yazısı kısırlık değil, mikropsuz demekti. Bunların çok insanın ölümünde vebali var ne yazık ki. Halkın da aşıyla ilgili laf söyleyen ne uzmanı, bir çalışması var mı, bakması gerekir. Her şeyi google’luyorsunuz. Buna da bakın.

"AŞI SAYESİNDE HASTALIKLARDA MİNİMUM YÜZDE 96 AZALMA OLDU"

Aşı ile önlemeye çalıştığımız her hastalık minimum yüzde 96 azaldı. Var mı böyle bir gıda takviyeniz? Bu yalanı söyleyenlere önerim hekimlerse tıp fakültesini yeniden okumaları. Hangi hastalık virus kökenli, halk bile biliyor artık."

AŞIK VEYSEL'İN HASTALIĞI

1894 yılında Sivas Vilayeti'nin Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen Aşık Veysel Şatıroğlu'nun iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirmişti. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetmişti.