Menopoz hakkında en çok sorulan 7 soru

Her kadının hayatının normal bir parçası olan menopoz dönemi hakkında sıkça sorulan 7 soru hakkında uzman cevaplarını listeledik.

Menopoz, her kadının hayatının normal bir parçasıdır. Ancak birçok kadın için bu kolay bir geçiş olmaz. Bazen "değişim" olarak adlandırılan menopoz, bir kadının adet dönemini bıraktığı ve artık hamile kalamadığı zamanı belirtir. Bununla birlikte, her kadının menopoz semptomları deneyimi farklıdır.

Kadınların çoğu hormonal değişikliklere ilişkin belirti yaşar ancak belirtilerin tipi ve şiddeti değişebilir. Menopoz, kişinin genel sağlığına ve genetik yapısına bağlı olarak erken veya geç yaşanılabilir.

Menopoz hakkında bilgi sahibi olmak, semptomları yönetmenize ve geçişi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. İşte menopoz hakkında en sık sorulan 7 soru ve cevabı.

MENOPOZ HAKKINDA EN ÇOK SORULAN 7 SORU

1. Menopozun belirtileri nelerdir?

Menopoz, yumurtalıklar adet döngüsünü kontrol etmeye yardımcı olan bir hormon olan östrojeni üretmeyi bıraktığında meydana gelir. Bir kadın üst üste 12 ay adet görmediğinde menopoza girmiş olur.

Menopozun belirti genellikle son adet döneminden yıllar önce başlar. Perimenopoz, östrojen seviyelerinin dalgalanmaya başladığı ve semptomların ortaya çıkabildiği uzun menopoza geçiştir.

Düzensiz dönemler ve sıcak basmalar yaygındır. Diğer belirtiler arasında gece terlemeleri, uyku problemleri, ruh hali değişimleri, eklem ağrıları, çarpıntı, kilo alımı ve vajinal kuruluk yer alır. Ortalama olarak, kadınlar adetleri durmadan dört yıl önce perimenopoz dönemini yaşarlar.

2. Sıcak basmaları için ne yapılabilir?

Portatif bir fan taşımak ve bol su içmek sıcak basmalarını hafifletmek için yardımcı olabilir. Alkol ve kafeinden uzak durmak da sıcak basmalarını tetikleyebilecekleri için fark yaratabilir. Bazı yüksek tansiyon ve depresyon ilaçları da sıcak basmaları ve terlemeyi hafifletmek için kullanılabilir.

Reçetesiz satılan takviyelerin genellikle sıcak basmalarını hafiflettiği söylenir ancak, aldığınız diğer ilaçlar veya sahip olduğunuz diğer tıbbi durumlar üzerinde bir etkisi olabileceğinden önce doktorunuzla konuşmak önemlidir. Doktorunuz belirtilerinize ve tıbbi geçmişinize göre sizin için en yararlı seçenekleri önerebilir.

3. Hormon tedavisi benim için doğru mu?

Hormon tedavisi, özellikle 50'li yaşlarda veya daha küçük yaşlarda menopoza giren kadınlar için sıcak basmaları ve gece terlemeleri gibi semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Ameliyat ile rahmi alınan kadınlara tek başına östrojen verilir. Rahmi alınmayan kadınlara ise östrojen ve progesteron adı verilen bir hormon verilir. Progesteron, rahim kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

Hekiminizle birlikte gözden geçirebileceğiniz hormon tedavisinin riskleri ve faydaları vardır.

4. Menopoz huysuzluk ve depresyona neden olur mu?

Menopoz döneminde ruh halinde değişiklik olması alışılmadık bir durum değildir. Vücudunuz, zihninizin işlemesi gereken birçok değişiklik yaşar.

Belirtilerinize bağlı olarak, basit diyet ve egzersiz programları yardımcı olabilir. Bir terapist veya psikiyatrist de ruh ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir. Doktorunuz, hangi yolun size en fazla başarıyı sağlayacağına karar vermenize yardımcı olabilir.

5. Menopoz cinsel dürtünüzü etkiler mi?

Azalan libido birçok değişime neden olabilir. Bir kadının vücudundaki değişiklikler, düşük hormon seviyeleri ve vajinal kuruluk cinsel dürtünün düşmesine neden olabilir. Açık iletişim her zaman bu sorunu çözmenin önemli bir parçasıdır.

6. Menopoz osteoporoza neden olabilir mi?

Hem erkeklerde hem de kadınlarda 35 yaşından sonra az miktarda kemik kaybı normaldir. Ancak kadınlar, daha az östrojen nedeniyle menopoz sırasında daha hızlı kemik kaybedebilirler. Çok fazla kemik kaybı, osteoporoz riskini artırabilir ve bu da kemik kırılması riskini artırır. Bunu doktorunuzla dikkatlice izlemek önemlidir.

7. Her kadın menopoz semptomları yaşar mı?

Bazı kadınlarda çok az belirti görülür veya hiç görülmez. Kendilerini şanslı hissetseler de menopoza giren her kadın, yine de doktorlarıyla bir ziyaret planlamalı ve menopozun normal yaşlanma sürecinin bir parçası olduğunu unutmamalı, sağlıklarını korumalı ve izlemelidir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı, menopoza giren kadınlara büyük faydalar sağlayabilir. Kemik gücünü korumaya yardımcı olmak için diyetinize yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini eklediğinizden emin olun.

Düzenli egzersiz kemik kaybını yavaşlatır ve genel sağlığı iyileştirir. Genel öneriler, yetişkinlerin haftada en az iki kez 150 dakika kas güçlendirme egzersizi yapmalarını önermektedir.

Unutmayın, menopozla ilgili sorularınız ve endişeleriniz için en iyi kaynağınız doktorunuzdur.