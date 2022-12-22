Mucizevi karışım! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Mucizevi karışım! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Bağışıklığımız güçlenmesi, kış aylarını sorunsuz atlatmamıza olanak sağlar. Güçlü bir zihin ve güçlü bir bağışıklık sistemi, büyük hastalıkların da önüne geçer.

Her mevsimin farklı güzellikleri ve özellikleri var ancak kış, genellikle hastalıklar mevsimi olarak adlandırılıyor. Küçük - büyük birçok hastalığı getiren kış mevsimi, temiz havasıyla yardımcı da oluyor.

Ancak kış mevsimi hastalıklara yakalanan ve kurtulamayanlar için, pek romantik geçmiyor. Bazı kişiler, yazdan kalma düşük bağışıklık sistemini önemsemiyor.

Yazın yapılan düzensiz beslenme ve uykular, kışı kötü bir sağlıkla karşılamamıza neden oluyor. Yaz aylarında, "Aman" deyip geçtiğimiz her şey, kış aylarında başımıza bela olabiliyor.

Bu nedenle bağışıklık sistemimizi önemsemeye sonbahar ayından itibaren başlamak gerekiyor. Yapraklar dökülürken, sağlığımıza iyi gelen yiyecek ve içecekleri tüketmemiz gerekiyor.

Bu yiyecek ve içeceklere ise zencefilli ballı ıhlamur çayını örnek olarak verebiliriz.Çünkü bu çayın faydaları saymakla bitmiyor.

Bu mucizevi hatta mucize ötesi karışım, kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemimizi çelik gibi yapmaya yardımcı oluyor.

Kışa özel "kış" çayı

Hazırlanışı

Cam veya porselen bir demliğin içerisine ıhlamuru koyun.

Taze zencefilden küçük bir parça kesin ve yıkayın. Kabuklarını soyun, rendeleyin.

Üzerine kaynattığınız ve beş dakika kadar bekleyip soğuttuğunuz suyu dökün.

Beş dakika sonra süzün ve üzerine bir tatlı kaşığı bal ekleyerek karıştırın.

Günde en fazla 2-3 bardak için. Afiyet olsun.

Faydası

E, C, B6 Vitaminleri içeren zencefil, diğer iki sağlıklı ürün ıhlamur ve bal ile birleştiğinde, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek.

Bu karışım sayesinde bağışıklık sisteminiz çelik gibi olacak ve hastalıklara kolayca karşı koyabilecekseniz.

Ayrıca bu karışım midenizi rahatlatarak, kaybettiğiniz vitaminleri geri almanızı sağlayacak. Uykusuzluk ve baş ağrısına iyi gelecek.

Soğuk algınlığı ve gribe karşı doğal bir ilaç görevi gören bu karışım, sinüslerinizi ise temizlemeye yardımcı olacak.