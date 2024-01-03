Ne az ne çok çalışacak! Günlük 1 tutam yiyin, tiroidi dengeleyin...

Günümüzde tiroid birçok kişinin savaştığı bir sağlık problemidir.
Aşırı çalışan veya tembel tiroidler, vücudun sistemini çökertir. Böylece metabolik rahatsızlıklar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gerçekleştir.
Tiroid hastalığından kurtulmak veya yakalanmamak için en kıymetli şey beslenmektir.
Beslenme sisteminizi yüksek selenyum değeriyle inşa ederseniz, tiroid ile daha az muhattap olursunuz.
Tiroid düzenleyen besinler, selenyum deposu gıdalardan oluşmaktadır.
Selenyum vücutta üretilmediğinden mutlaka besinler aracılığıyla alınması gerekir.
TSH'ı dengeliyor
Selenyum hangi besinlerde bulunur sorusuna cevap olabilecek besinler; et, tahıllar, süt ürünleri, balık, Brezilya cevizi, ay çekirdeği ve yumurta olarak sıralanabilir.
Özellikle tiroid hastalığı için tüketilmesi gereken ot ise dereotu!
Dereotu aynı zamanda hem hipotiroid hem de hipertiroid hastalarının imdadına yetişen mükemmel bir yardımcı tedavi kürüdür. Tiroid hızlı çalışıyor ise, yavaşlatmakta, yavaş çalışıyor ise de, hızlandırmaktadır.