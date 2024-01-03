Ne az ne çok çalışacak! Günlük 1 tutam yiyin, tiroidi dengeleyin... Tiroidler düzgün çalışmadığında metabolizma ve bağışıklık sistemi çöküşe geçer. Dengelemek için selenyum değerlerini normal seviyede tutmak gerekir. Tiroid hastalarının düzenli tüketeceği dereotu, bu seviyeyi korumaya yardımcı olur.

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Günümüzde tiroid birçok kişinin savaştığı bir sağlık problemidir.

Aşırı çalışan veya tembel tiroidler, vücudun sistemini çökertir. Böylece metabolik rahatsızlıklar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gerçekleştir.

Tiroid hastalığından kurtulmak veya yakalanmamak için en kıymetli şey beslenmektir.

Beslenme sisteminizi yüksek selenyum değeriyle inşa ederseniz, tiroid ile daha az muhattap olursunuz.

Tiroid düzenleyen besinler, selenyum deposu gıdalardan oluşmaktadır.

Selenyum vücutta üretilmediğinden mutlaka besinler aracılığıyla alınması gerekir.

TSH'ı dengeliyor

Selenyum hangi besinlerde bulunur sorusuna cevap olabilecek besinler; et, tahıllar, süt ürünleri, balık, Brezilya cevizi, ay çekirdeği ve yumurta olarak sıralanabilir.

Özellikle tiroid hastalığı için tüketilmesi gereken ot ise dereotu!

Dereotu aynı zamanda hem hipotiroid hem de hipertiroid hastalarının imdadına yetişen mükemmel bir yardımcı tedavi kürüdür. Tiroid hızlı çalışıyor ise, yavaşlatmakta, yavaş çalışıyor ise de, hızlandırmaktadır.