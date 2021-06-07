Öğretmen ve okul çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanması başladı

İstanbul'da eğitim alanındaki çalışanlar için aşılama süreci hayata geçti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama sürecine başladı.

Aşı randevularını alan öğretmenler ve okul çalışanları, aşılarını olmak için Sancaktepe de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne geldi.

ÖĞRETMENLER AŞILANDI

Sırayla aşı alanlarına alınan öğretmenler, önce görevlilerin verdiği formları doldurdu.

Aşı olacakları kabine giren öğretmenler, aşılarını olduktan sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı bir süre hastane bahçesinde bekledi.

İstanbul'da öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılanmasına başlandı ViDEO