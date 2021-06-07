Euro
10.533
-0.16%
Dolar
8.6282
-0.45%
Altın
525.45
-0.29%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
311.978
-1.44%
EXEN Coin
34.50
-3.22%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Öğretmen ve okul çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanması başladı

    İstanbul'da eğitim alanındaki çalışanlar için aşılama süreci hayata geçti.
    • AA
    • 07.06.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Öğretmen ve okul çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanması başladı

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor.

    İstanbul'daki sağlık kuruluşları, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama sürecine başladı.

    Aşı randevularını alan öğretmenler ve okul çalışanları, aşılarını olmak için Sancaktepe de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne geldi.

    ÖĞRETMENLER AŞILANDI

    Sırayla aşı alanlarına alınan öğretmenler, önce görevlilerin verdiği formları doldurdu.

    Aşı olacakları kabine giren öğretmenler, aşılarını olduktan sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı bir süre hastane bahçesinde bekledi.

    İstanbul'da öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılanmasına başlandı ViDEO

    Öğretmen ve okul çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanması başladı #1

    Öğretmen ve okul çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanması başladı #2

    Öğretmen ve okul çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanması başladı #3

    Öğretmen ve okul çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanması başladı #4

    Öğretmen ve okul çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanması başladı #5

    Öğretmen ve okul çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanması başladı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir