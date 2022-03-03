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    Öksürdükten sonra açıklama gereği duyuyorsanız...

    Minik bir öksürüğe bile "koronavirüs" şüphesiyle yaklaşanların arasındaysanız, öksürüklerinizin gerekçelerini sıralama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak bunun asıl sebebi çok başka...
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 17:27
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    Öksürdükten sonra açıklama gereği duyuyorsanız...

    Koronavirüs 2 yıldır tüm dünyaya bela olmuş durumda.

    Maddi manevi ciddi kayıplara neden olan virüs ile birlikte pandem kavramı hayatımıza girdi, tüm alışkanlıklarımızı yerle bir etti.

    Ancak pandemi, sosyal hayatımıza dair de birçok tavrımızı değiştirdi.

    Artık yanımızdan biri hapşırarak veya öksürerek geçse, endişeleniyoruz. Acaba korona mı, virüs bulaştıracak mı korkusuyla bazen ters bakışlar sergiliyoruz.

    Ancak bu karşı gerginlik hissi taraf için de geçerli...

    "ÖKSÜRDÜM ÇÜNKÜ..."

    Günlük sebeplerden kaynaklı hapşırık veya minik bir öksürme sonrası etraftakilerin "koronavirüs" şüphesi nedeniyle, binlerce insan neden öksürdüğünü "boğazıma bir şey takıldı ya", "ay gıcık geldi", "tükürüğüm boğazıma kaçtı", "alerjim var" gibi bilgileri vererek açıklamak zorunda hissediyor.

    Öksürdükten sonra açıklama gereği duyuyorsanız... #1

    KORONAFOBİK OLABİLİRSİNİZ

    Hayatlarımıza çok büyük fiziksel sınırlamalar getiren, sosyal mesafe gibi kavramları dilimize sokan koronavirüsten kaynaklanan pandemi, korkularımız arasına bir yenisini daha ekledi: Koronafobi...

    Koronafobiye yakalanan kişilerin, stresi kontrol edilemeyen bir stres haline getirdikleri, panik yaşadıkları belirtiliyor

    Öte yandan koronavirüs olduğu düşünüldüğünde diğer insanların kendisinden uzaklaşacağından korkan bireyler de, öksürük hapşırık gibi refleksleri açıklama ihtiyacı duyuyor.

    Öksürdükten sonra açıklama gereği duyuyorsanız... #2


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