Sağlık Bakanlığı’ndan 'Okullarda Uyuşturucu Testi' iddialarına yanıt

Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ve okullarımızda çocuklara yönelik ‘uyuşturucu testi yapılacağı’ yönündeki haberler, kamuoyunda yanlış anlamalara yol açmıştır” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, özellikle 12-18 yaş arası gençler üzerinde davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık risklerinin değerlendirileceği bir tarama programı geliştirileceği kaydedildi.

BİLİMSEL VE ETİK TEMELLİ BİR YAKLAŞIM

Sağlık Bakanlığı, programın Bağımlılık Bilim Kurulu akademisyenleriyle iş birliği içinde hazırlanacağını ve uluslararası bilimsel standartlara uygun olacağını duyurdu. Açıklamada, sürecin etik ve bilimsel ilkelere uygun yürütüleceği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

Söz konusu çalışma, herhangi bir biyolojik test uygulamasını değil, iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliği olan anket ve soru formları aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımını içermektedir.

Program, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek ve gençlerin gelişim sürecinde ailelerin rolü merkeze alınacak.

AİLE BİLGİLENDİRMESİ VE DESTEK MEKANİZMASI

Bakanlık, tarama sonuçlarına göre risk altında olabileceği belirlenen gençlerin, psikolog ve psikiyatri uzmanlarının bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirileceğini bildirdi. Süreçte ailelerin de bilgilendirileceği ve destek mekanizmasının bir parçası olacağı kaydedildi:

Özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılık risklerinin, çoğu zaman aileler tarafından dahi fark edilmeden ilerleyebildiği erken dönemlerde bilimsel destek mekanizmaları devreye alınacaktır.