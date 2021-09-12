Pfizer'den BionTech itirafı: İlk başta reddettik

BioNTech ile birlikte koronavirüse karşı aşı geliştiren Pfizer’in, salgının ilk günlerinde aşı teklifini reddetiği ancak Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin ısrarları sayesinde ikna oldukları ortaya çıktı.

Koronavirüs tüm dünyada maddi ve manevi kayıplara yol açmaya devam ederken, mRNA teknolojisi ile Pfizer-BioNTech ortaklığında üretilen aşı milyonlara umut oldu.

Dünya genelinde bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 5 milyarı geçerken, aşı şirketleri zaman zaman yaşadıkları süreçleri paylaşıyor.

PFİZER'DEN AŞI İTİRAFI

Son olarak ilaç devi Pfizer'den aylar sonra şaşırtan bir itiraf geldi.

Pfizer yetkililerinin, koronavirüs pandemisinin kısa sürede sona ereceğini düşündükleri için aşı üretmeyi ilk etapta reddettikleri öğrenildi.

"BU İŞ YÜRÜMEYECEK"

Pfizer’in Baş Aşı ve Bilim Sorumlusu Dr Phil Dormitzer BioNTech’in kurucuları Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi anlattı.

Pfizer yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başta aşı geliştirme fikrini reddetti. Ancak Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci, zamanla birlikte bu ön görünün beklendiği gibi gelişmediğini fark edip, aşı geliştirme fikrini ortaya attı.

Ancak firma görevlileri bile ikilinin bu çabasına ‘Arkadaşlar bu iş yürümeyecek’ yanıtını verdi.

PES ETMEDİLER

Şahin ve Türeci'nin önerdiği mRNA teknolojisi, Pfizer’in başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Phil Dormitzer tarafından ''fazla deneysel'' bulundu.

Ancak Türeci ve Şahin ilk denemelerinin olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundu.

Pfizer yetkililerinin fikrini değiştirmek için zamanla yarışan Türeci ve Şahin, bir ay sonra şirketi ikna ederek anlaşmayı imzaladı.

Türeci ve Şahin’in yaklaşık 720 milyar TL değerindeki şirketi BioNTech’in Pfizer işbirliğiyle geliştirdikleri 1.4 milyar doz koronavirüs aşısı 120’den fazla ülkeye gönderildi.

ISRARLARI MİLYONLARI KURTARDI

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ısrarları sonucu bugün Pfizer-BioNTech aşısı milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor.

Açıklanan rakamlara göre, koronavirüs aşısı olmayanların hastalığa yakalanma riskinin 4,5 kat fazla olduğu belirtilirken, ölüm riskinin ise 11 kat fazla biliniyor.