Saçlarda kepek oluşumunun en yaygın 5 nedeni

Ne yediğinizden saçınızı ne sıklıkta yıkadığınıza kadar birçok faktör kepek oluşumunu tetikleyebiliyor ve bazı hastalıklar da buna sebep olabiliyor. İşte kepeğin en yaygın nedenleri.

Zararsız ve kronik bir durum olan kepek, kafa derisi kuru veya yağlı olduğunda ortaya çıkar ve ince ölü deriler üretir. Bu küçük beyaz oluşumlar çoğu zaman zararsız olmasına rağmen rahatsız edici olabilir.

Deri hücreleri kafa derisinde sürekli olarak oluşur, ölü deri hücrelerinin dökülmesi bu nedenle normal bir süreçtir. Ancak, kepek olduğunda, dökülme bazen hızlanır. Saç derisinde bulunan yağ, bu hücrelerin bir araya toplanmasına neden olarak onlara beyaz pul görünümü verir.

Kepek kuru cilt, saç bakım ürünlerine aşırı duyarlılık ve seboreik dermatit ve egzama gibi belirli durumlar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Maya benzeri mantarların aşırı büyümesi de kepeğe neden olabilir. Bu durum stres, hormonal seviyeler, kafa derisinde çok fazla yağ bulunması veya bağışıklık sistemi ile ilgili problemlerden de kaynaklanabilir.

Seboreik dermatit olabilir

Kepek, saçlarda ve omuzlarda beyaz pullar olarak görülür. Saç derisinde kaşıntı, kızarıklık ve pullanma eşlik eder. Kepek genellikle kafa derisinin her tarafına dağılır.

Kepeğe seboreik dermatit neden oluyorsa, semptomlar genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar. Kafa derisi kuru veya yağlı, kızarık ve kaşıntılı hale gelir. Deri hücreleri öldüğünde sarımsı pullar oluştururlar. Şiddetli seboreik dermatit vakaları, vücudun diğer bölgelerinde de semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir. Saçlarda, kulakların içinde ve çevresinde veya burun veya gövdede sarımsı veya kırmızımsı pullar görünebilir.

Kepek teşhisini kendiniz yapabilirsiniz; kafa derisi kaşınıyor, kuru ve pullarla doluysa kepek probleminiz var demektir. Seboreik dermatitte kırmızımsı cilt ve sarımsı ve yağlı pullar görülür.

Kepeğin en yaygın 5 nedeni

Kepek, çoğunlukla erkekler olmak üzere neredeyse her 2 kişiden birini etkileyen bir saç sorunudur. Zararlı olmasalar da benlik saygısı ve yaşam kalitesi üzerinde etkileri olabilir. Bu nedenle kepeğin kaynağını anlayıp problemi çözmek oldukça önemlidir.

İşte kepeğin en yaygın 5 nedeni.

Mantarlara karşı hassas saç

Sanılanın aksine, kepek kuru ciltten kaynaklanmaz. Gerçek suçlu pityrosporum ovale adı verilen bir mantarın fazlalığıdır. Bu mantar vücut yağlarıyla beslenir, bu da yağlı kafa derilerinin kepeğe karşı daha hassas olmasına neden olur.

Bu mantarlara özellikle hoş gelen bir yağ yapan bazı insanlar, büyük kepek problemleri yaşayabilir. Normalde, hafif kepek vakaları ilaç tedavisine iyi yanıt verir. Bu nedenle reçetesiz satılan kepek önleyici şampuanlar satın almaktan çekinmeyin.

Stres

Kepek, rahatlamanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Stres herhangi bir cilt sorununu daha da kötüleştirebilir. Stres bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve kepeğe neden olabilir.

Stres kaşıntıyı tetikleyebilir ve kişi ne kadar çok kaşırsa, o kadar çok kepek oluşur. Günlük yürüyüş yapmayı veya derin nefes almayı deneyin (dörde kadar sayarak nefes alın, dörde kadar sayarak nefesinizi tutun, dörde kadar sayarak nefes verin).

Saçları yeterince yıkamamak

Bazı insanlar saçlarını sık sık yıkayarak tüm yağlardan arındırır. Ancak bazı yağlar kepek için önleyici görevi de görebilir. Bu tür durumlarda kepekle etkili bir şekilde mücadele ettiği bilinen çay ağacı yağı kullanılabilir. Ayrıca şampuanı iyice durulamaya özen gösterilmelidir. Şampuan kalıntıları kepek için uygun bir zemin oluşturabilir.

Sağlıksız beslenme

Sağlıklı cilt ve saç sadece sağlıklı bir vücutta gelişir. Kötü bir diyet kepek oluşumundan sorumlu olabilir. Uzmanlar, özellikle kepeğe eğilimliyseniz bazı yiyeceklerin kepeğe neden olabileceğini belirtmektedir.

Daha sağlıklı tekli doymamış yağları tüketmeye çalışın. Avokado, fındık, zeytin ve aspir yağı mükemmel kaynaklardır. Başta saç hücrelerini destekleyen besin biyotin olmak üzere içeren B vitamini eksikliği de kepeği şiddetlendirebilir. Yulaf ezmesi, pirinç, yumurta ve muz gibi B vitamini bakımından zengin yiyecekler yiyin.

Bakım ürünlerini bilinçsiz kullanma

Bazı yağların kullanımı kepeği şiddetlendirebilir. Mantarlar yağlarla beslenir ve onların varlığında çoğalabilir. Saç spreylerinin, şekillendirici jellerin ve köpüklerin kullanımını mümkün olduğunca azaltın. Bu şekillendirme ürünleri saçınızda ve saç derinizde birikebilir ve yağlı bir tabaka oluşturabilir.

Kepek önleyici doğal tarifler

Stres, yükselen sıcaklıklar, hava kirliliği... Tüm bunların varlığı kepeği şiddetlendirebilir. Ancak kepekle savaşacak birçok ürün var. Ayrıca kepekten kurtulmak için doğal çözümleri de deneyebilirsiniz.

Bal masajı

Bir bardak sıcak suya, bir çay kaşığı bal karıştırın. Bu karışım, her şampuanla saç derinize masaj yapmak için kullanılabilir.

Şampuan öncesi elma sirkesi maskesi

Bu kepek önleyici tarif için sadece bir malzemeye ihtiyacınız var: Elma sirkesi. Şampuanınızdan yaklaşık 1 saat önce saf elma sirkesi ile saç derinize masaj yapın. Saçınızı yıkamadan önce en az 30 dakika bekletin.

Limon esansiyel yağı

Sade yoğurda 7 damla limon esansiyel yağı ekleyin. Hazırladığınız karışımı şampuanınızdan önce uygulayın, 10 dakika masaj yapın. Gözünüze kaçmamasına dikkat ederek durulayın ve şampuanınızla bitirin.

Mantar önleyici esansiyel yağ

Size en uygun mantar önleyici esansiyel yağı seçmeniz yeterli: Okaliptüs, palmarosa, adaçayı, limon, biberiye, kekik, lavanta veya çay ağacı. Her zamanki şampuanınıza seçtiğiniz uçucu yağdan iki damla ekleyin.

Tuzla ovma

Bir avuç ince tuz ve yarım bardak su karışımı ile saç derinizi ovalayarak, kan dolaşımını harekete geçirirken kepeklerinizi de yok etmiş olursunuz.

Çay ağacı kepek önleyici maske

Nemli saça yaklaşık 20 damla çay ağacı özü ve 5 yemek kaşığı jojoba yağı karışımı uygulayın. Bir saat bekletin ve iyice durulayın.

Karbonat

Bu sihirli ürün kepeklerinizin yok olmasına yardımcı olur. Normal şampuanınıza bir çay kaşığı ekleyin ve saç derinize nazikçe masaj yapın.

Kekik

Kekik kaynatın ve bununla, önceden yıkanmış saçınızı durulayın.

Zeytinyağı ve sarımsak

Bir diş sarımsağı ezin. Çeyrek su bardağı sıvı yağ ile bir tencerede karıştırın. Kaynatmamaya dikkat edin. Soğumaya bırakın ve saçınıza uygulayın. Dairesel hareketlerle masaj yapın ve saçınızı sarın. Yaklaşık bir saat bekletin ve ardından hafif bir şampuanla yıkayın.

Çemen otu tohumları

Proteinler ve amino asitler açısından zengin çemen oyu tohumları, daha iyi saç büyümesine izin verir ve kepeği azaltır. Tohumları iki bardak suya batırın ve gece boyunca bırakın. Ertesi sabah, macun kıvamına gelene kadar ezin ve saça uygulayın. 30-45 dakika sonra saçı durulayın ve hafif bir şampuan veya su ile yıkayın.