Sık sık baş ağrısı çekiyorsanız uzak durmanız gereken 5 alışkanlık

Onlarca farklı hastalık nedeniyle ortaya çıkabilen baş ağrılarını önlemek için bazı yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmek yeterli olabilir. İşte uzak durulması gereken alışkanlıklar...

Baş ağrısı, genellikle kafayla sınırlı değişen yoğunluk ve tipte herhangi bir ağrıyı belirtirken kullanılan genel terimdir. Baş ağrısı, hastalıkların belirtilerinden biri olabilen tıbbi bir durumdur.

Ancak aynı zamanda "birincil baş ağrıları" olarak adlandırılanlarda olduğu gibi tek başına bir hastalık da olabilir. Baş ağrısının yoğunluğu değişebilirken ağrı sürekli veya aralıklı olabilir, kronik bir şekilde kendini gösterebilir ve ışıklara ve seslere karşı aşırı duyarlılık, mide bulantısı ve kusma ağrıya eşlik edebilir. Başın tamamını etkileyebilir veya başın belirli bir alanı ile sınırlı olabilir.

Baş ağrısıyla ilişkili onlarca hastalık vardır. Baş ağrısı ile ilişkili olabilecek hastalıklar arasında asetonemi, metabolik asidoz, AIDS, solunum alerjileri, anafilaksi, uyku apnesi, astigmat, ateroskleroz, bruksizm, migreni gastroenterit glokom, felç, hazımsızlık, böbrek yetmezliği, gıda intoleransı, karbonmonoksit zehirlenmesi, hipermetropluk, hipertansiyon, lösemi, sıtma, Wilson hastalığı, menenjit, miyop, kulak enfeksiyonu, kabakulak çocuk felci, zatürre, kızamıkçık, kızıl hastalığı, sinüzit, tifüs, çiçek hastalığı, suçiçeği, varisli damarlar ve beyin tümörü bulunur.

Mutlaka bir tür viral veya devam eden hastalık baş ağrısına neden olmaz. Çoğu durumda, baş ağrılarına neden olan günlük alışkanlıklardır ve ağrının düzenli olarak kendini tekrar etmesine yol açarlar. Baş ağrısına neden olan bu kötü alışkanlıkları değiştirerek baş ağrılarından kurtulabilirsiniz.

Yeterince uyumamak

Baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri yeterince uyumamaktır. Gece istirahati düzensizliği, vücutta gece boyunca meydana gelen onarma işlevlerini yeterince yerine getirmesine izin vermez. Gerilim tipi baş ağrısına neden olur, aynı zamanda yorgunluk, konsantrasyon ve hafıza bozukluğu, artan sinirlilik ve gün içinde uyuşukluk durumuna neden olur.

Klasik ve önerilen sekiz saatlik uykunun ötesinde, yanlış şekilde uyumak bile baş ağrısına neden olabilir. Örneğin, tüm ışıkları kapatmazsanız, gürültülü bir ortamda uyuyorsanız, yatmadan önce kahve veya alkol gibi uyarıcı maddeler içerseniz baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Uyku kalitesini etkileyen tüm faktörler baş ağrısını tetikleyebilir.

Yeterince su içmemek

Tüm vücut sağlığı ve genel sağlık için gerekli olan su miktarının alınmaması da baş ağrınızın nedenlerinden biri olabilir. Vücudun susuz kalması, tüm organizmayı etkiler ve ayrıca sıvı eksikliği nedeniyle kasılan beyinde hoş olmayan bir baş ağrısına neden olur.

Bu tür bir baş ağrısında başta su olmak üzere daha fazla sıvı almaya çalışın.

Sağlıksız bir diyet izlemek

Çoğu zaman hafife alınan beslenme, sağlığın anahtarıdır ve uygun şekilde kontrol edilmezse baş ağrılarının nedeni olabilir. Ağrı kesicilere başvurmadan önce yediklerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.

Örneğin, dengesiz veya çok katı bir diyeti takip etmek, temel besin eksikliklerine neden olarak baş ağrısını tetikleyebilir. Vitamin ve mineral yönünden zengin mevsim meyveleri ve sebzeleri gibi taze yiyecekleri tercih etmek bu sorunu çözecektir.

Vücutta dengesizlikler yaratmamak ve vücuda doğru miktarda enerji vermek için karbonhidrat, protein, yağ ve ihtiyacınız olan her şeyi doğru dozlarda tüketmeyi unutmayın.

Alkol, sigara ve kafein tüketmek

Alkol, sigara veya kafein gibi uyarıcı maddeler de baş ağrısını tetikleyebilir. Bunun sebebi damar genişlemesi, yani vazodilatasyondur. Bu, vücuttaki bu maddelerin fazlalığının neden olduğu kan damarlarının genişlemesidir. Ve beyne giden kan akışını azaltarak, şiddetli baş ağrılarına bile neden olabilirler.

Daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek, bu maddelerin tüketimini azaltarak veya onlardan tamamen kaçınarak bu tür baş ağrılarını önleyebilirsiniz.

Hareketsiz olmak

Baş ağrıları hareketsiz bir yaşam tarzı nedeniyle de ortaya çıkabilir. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak, kişinin genel yaşam kalitesini iyileştirmenin, sağlığını ve fiziksel gücünü korumanın ve özgüvenini artırmanın yanı sıra, baş ağrısı geliştirme riskini azaltmak için mükemmel bir çözümdür.

Kısacası, spor yapmak onlarca nedenden dolayı çok iyidir. Baş ağrısı çekiyorsanız, tek başına bu bile vücudunuzu tekrar düzene sokmak için yeterli olabilir.