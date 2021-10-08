Sıklıkla gözden kaçan 6 tiroid bozukluğu belirtisi

Dünya çapında her 8 kadından 1'ini etkileyen tiroid bozukluklarının belirtileri, farklı hastalıklarla karıştırılabiliyor veya fark edilemeyebiliyor. İşte tiroid sorunlarının gözden kaçan belirtileri.

Aşırı yorgunluk, saç dökülmesi, geç adet düzensizliği mi yaşıyorsunuz? Yoksa kendinizi titrek, endişeli, terli ve aç mı hissediyorsunuz?

Bunlar, farklı yaşlardaki insanlar tarafından deneyimlenebilecek bazı yaygın belirtiler olsa da tiroid bezinizde bozukluk yaşıyorsanız, belirtilerin çok daha belirgin hale gelmesi ihtimali vardır.

Tiroid bezi önemli bir hormon düzenleyicidir, ancak özellikle kadınlarda tiroid bozuklukları inanılmaz derecede yaygındır. Dünya çapında her 8 kadından 1'i tiroid sorunları yaşar ve kadınların yüzde 60'ının belirtilerden bariz bir şekilde habersiz olduğu tahmin edilmektedir.

HAYATİ FONKSİYONLARI DÜZENLİYOR

Vücudun diğer organları gibi uygun tiroid fonksiyonunu kontrol etmek ve düzenlemek oldukça önemlidir. Boynumuzun önünde duran kelebek şeklinde bir organ olan tiroid; kilo verme, metabolizma, enerji, cilt ve saç sağlığı ve hatta vücut ısısını ayarlamak gibi hayati fonksiyonları düzenleyen triiyodotironin (T3) ve tiroksinden (T4) hormonlarının üretiminden sorumlu bir organdır.

Tiroid uyarıcı hormon (TSH), tiroide daha fazla T3 ve T4 üretmesi talimatını veren bir başka önemli hormondur. Bu nedenle, bu önemli hormonların herhangi bir nedenle tetiklenmesi ve buna bağlı olarak yükselmesi veya alçalması, aşırı aktif veya az aktif bir tiroid fonksiyonuna ve bir tiroid bozukluğuna yol açabilir.

Hormon seviyeleri aniden dalgalandığında, kadınlarda çok derin olabilen ve diğer hayati fonksiyonları da etkileyen bir dizi belirti ortaya çıkabilir. Unutulmaması gereken şey, tiroidin vücuttaki diğer tüm organları etkileyebilecek kadar etkili bir organ olduğu ve özellikle farkında olmadığınızda belirtileri ayırt etmenin giderek zorlaşabileceğidir. Bu nedenle, kadınlar dikkatli bir şekilde uyarı işaretleri ve belirtileri aramalı ve doğru bakımı yapmalıdır.

Belirtilerden bazıları ayrıca TSH, T3 ve T4 seviyeleri için daha fazla test gerektirebilir ve hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid) veya hipotiroidizm (az aktif tiroid) olup olmadığını gösterebilir.

İşte özellikle dikkat edilmesi gereken bazı yaygın belirtiler:

BOYUN ÇEVRESİNDEKİ CİLT KIVRIMLARININ KOYULAŞMASI

Görünüşte gözden kaçabilecek bir tiroid bozukluğunun yaygın bir erken belirtisi, boynunuzun etrafındaki derinin koyulaşmasıdır. Özellikle araştırmalar, boyun çevresindeki cilt kıvrımlarının koyulaşmasının genellikle hormonal tetiklenmeler nedeniyle olduğunu ve tiroid harekete geçtiğinde daha yaygın olduğunu bulmuştur.

Bunun dışında, tiroid organı iyi cilt ve saç sağlığını korumaktan sorumludur. T3 ve T4 seviyelerinin bozulması ayrıca kuru cilt, kaşıntılı kafa derisi, yağlı cilt gibi sorunlara neden olabilir veya tırnaklarda kırılganlığa yol açabilir.

UYUMA ZORLUĞU

İşte altta yatan bir tiroid sorunundan şüphelenmek için başka bir işaret: Uyku güçlükleri. Bir tiroid fonksiyon bozukluğu uykunuzu çok kötü etkileyebilir ve yatakta saatlerce uyuyamadan dönmenize neden olabilir. Aynı zamanda yol açabileceği şey, gündüz uyku halidir. Aşırı aktif, yüksek işlevli bir tiroid bezi, ruh halinizi, sinir sisteminizi, yorgunluk durumunuzu ve kas zayıflığınızı etkileyebilirken, sürekli değişen duygular ve ruh hali bir kişinin iyi bir gece uykusu uyumasını zorlaştırabilir. Diğer ilişkili belirtiler, uykuyu bozabilecek gece terlemeleri ve sık idrara çıkmadır.

Düşük aktif tiroid ayrıca düşük kaliteli uyku, gecikmiş veya uzun süreli uyku başlangıcı ve genel olarak daha kısa uyku süresi ile ilişkilendirilmiştir.

SEBEPSİZ KİLO KAYBI VEYA ARTIŞI

Tiroid seviyelerinin genel metabolizmanız üzerinde büyük etkisi vardır ve kilonuzu da kontrol altında tutar. Kilo vermenin veya kilo almanın birçok nedeni olsa da kilonuzda ani veya açıklanamayan değişiklikler gözlemliyorsanız, muhtemelen önce tiroidinizi kontrol ettirmeniz gerekebilir.

Düşük tiroid hormon seviyeleri kilo alımına neden olabilirken, aşırı aktif bir tiroid metabolizmada aşırı hızlanma yapabilir ve beklenmedik bir şekilde kilo vermenize neden olabilir. Hipotiroidizme bağlı kilo kaybı, kadınlarda en sık görülen değişikliklerden biridir.

ANKSİYETE, SİNİRLİLİK VE BEYİN SİSİ

Zihinsel sağlığın zayıflamasına veya kötüleşmesine ilişkin herhangi bir belirti asla hafife alınmamalıdır. Pek çok sağlık durumu nispeten ruh hali dalgalanmaları ve stresle bağlantılı olsa da, tiroidden bozuklukları çeken kadınların anksiyete sorunları, sinirlilik, titreme ve yoğun ruh hali değişimlerinin yanı sıra beyin sisi yaşama riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Hipotiroidizmin diğer belirtileri arasında hafıza kaybı, konsantrasyon azalması ve günlük aktiviteler ve rutinleri yerine getirirken zorluklar sayılabilir. Tiroid teşhisi veya tedavisi gecikilirse neler olabileceği de daha fazla kaygı sorunudur.

YORGUNLUK VE GÜÇSÜZLÜK

Enerji kaybetmek veya yorgun hissetmek genellikle yaşlanma ve günlük stres belirtileri olarak kabul edilir. Böyle olabilse de düzensiz ve kronik yorgunluk ve bitkinlik hissi, altta yatan bir tiroid sorununun habercisi olabilir.

Tiroid bezimiz metabolik fonksiyonları önemli ölçüde etkilediğinden, yetersiz çalışan bir tiroid metabolizmada bir yavaşlamaya neden olabilir ve sizi düzenli olarak yorgun ve uyuşuk hale getirebilir. Benzer şekilde, aşırı aktif bir tiroid bezi olanlar için metabolik fonksiyon potansiyel olarak tetiklenebilir ve enerji kaybına neden olabilir. Tiroidle ilişkili yorgunluk ve halsizlik ayrıca kalp çarpıntısına, kas güçsüzlüğüne ve titremeye neden olabilir.

ADET DÜZENSİZLİKLERİ VE DEĞİŞİKLİKLERİ

Kadınlarda, her türlü adet değişiklikleri veya düzensizlikleri öncelikle PKOS veya kısırlık sorunlarının uyarı işareti olarak ele alınır. Ancak, durum her zaman böyle değildir. Tiroid seviyelerinin bozulması da birçok değişikliğe neden olabilir ve tiroid üreme sisteminizi doğrudan kontrol ettiği için düzenli adet akışını etkileyebilir.

Çok düşük veya yüksek tiroid hormon seviyeleri, 35 yaş üstü kadınlarda adet dönemlerini hafif, ağır veya yetersiz yapabilirken, aynı zamanda adetlerin uzun süre durmasına veya erken menopoza neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik en kısa sürede ele alınmalıdır.