Siz de bu hatayı yapıyor olabilirsiniz: Buzdolabına asla koyulmaması gereken 6 gıda

Bu basit ve önemli detaya dikkat etmek, hem cebinizi hem de sağlığınızı korur...

Buzdolapları, gıdaları uzun süre taze tutmak için ideal gibi görünse de, her gıdayı buzdolabına koymak doğru değil.

Bazı sebze ve meyveler, soğuk ortamda aromalarını kaybeder, dokuları bozulur veya bozulma süreleri kısalır.

İşte sıkça tüketilen ve buzdolabına konulmaması gereken altı gıda...

1. DOMATES

Domates soğuk ortamda aromasını kaybeder ve dokusu lapa haline gelir. Buzdolabında saklamak olgunlaşmayı durdurur, tat ve lezzet kaybına yol açar.

Domatesleri serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde, sapı yukarı bakacak şekilde muhafaza etmek en doğru yöntemlerden biri.

2. PATATES

Patates, buzdolabında nişasta yapısını kaybeder ve şeker oranı artar.

Bu değişim, pişirme sırasında istenmeyen tat ve renk farklarına neden olabilir.

Patatesleri karanlık, serin ve kuru bir ortamda, tercihen kağıt torbada saklamak gerekiyor.

3. SOĞAN

Soğan, nemli ve soğuk ortamda yumuşar ve küflenme riski artar.

Soğanları iyi havalandırılmış, serin ve kuru bir ortamda, tercihen ağzı açık torba veya sepet içinde muhafaza etmek gerekiyor.

4. SARIMSAK

Sarımsak da soğuk ortamda lastik gibi bir yapıya dönüşür ve lezzetini kaybeder.

Ayrıca nemli ortamda küf riski artar. Sarımsağı serin ve kuru bir yerde, tercihen ağzı açık bir torba veya sepet içinde saklamak en sağlıklı yöntemlerden biri.

5. MUZ

Muzun kabuğu buzdolabında hızla kararır. Soğuk, olgunlaşma sürecini yavaşlatır ve dokusunu bozar.

Muzları oda sıcaklığında, diğer meyvelerden uzak bir yerde saklamak gerekiyor.

6. BAL

Balı buzdolabında saklamak, kristalleşmesini hızlandırır ve akışkanlığını bozar.

Balı serin, kuru ve doğrudan ışık almayan bir yerde, ağzı sıkıca kapalı kavanozda saklamak en uygun yöntemlerden biri.