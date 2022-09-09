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    Süt tüketimi kolesterolü artırmıyor

    Yaklaşık 2 milyon kişinin verilerinin analiz edildiği yeni bir çalışmada, düzenli olarak süt tüketiminin kolesterol seviyelerini artırmadığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 17:43
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    Süt tüketimi kolesterolü artırmıyor

    Düzenli süt tüketimi ile kolesterol seviyelerindeki artış arasında hiçbir bağlantının olmadığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli Reading Üniversitesi tarafından 1,9 milyondan fazla insanla ilgili verilerin analizine dayalı olarak yürütülen kapsamlı bir araştırma bu sonucu ortaya koydu.

    Uluslararası Obezite Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, daha yüksek süt alımı ile yüksek kolesterol arasında bir bağlantı olmadığı, askine daha düşük kötü kolesterol seviyelerine sahip oldukları bulundu. Süt tüketenlerin koroner kalp hastalığı riskinin önemli ölçüde daha düşük (yüzde 14) olduğu da bulundu.

    Bu bulgular, kalp ve damar hastalıklarını önlemek için süt alımını azaltmanın gerekli olmayacağını göstermektedir.

    Süt tüketimi kolesterolü artırmıyor #1

    Süt tüketimi kolesterol ve obezite ile bağlantılı değil

    Reading Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, süt ve süt ürünleri ile diyabet veya obezite gibi hastalıkların gelişimi veya kötüleşmesi arasında bağlantı olmadığını doğrulamaktadır.

    Süt tüketenlerde kolesterol seviyesinin neden daha düşük olduğu şu an için tam olarak bilinmese de süt ürünlerinde bulunan yağın kolesterol seviyelerini artırmadığı, aksine düşürmeye katkıda bulunabileceği biliniyor.


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