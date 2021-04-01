Taburcu edilen koronavirüs hastalarının üçte biri, tekrar hastaneye kaldırılıyor

Bilim insanları, 140 gün boyunca takip edilen hastaların sonucunu paylaştı.

Koronavirüs hastalarıyla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Leicester Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan ve 31 Ağustos 2020'den önce taburcu edilen 48 bin hastanın verilerini inceledi.

140 GÜNLÜK TAKİBİN SONUCU

Araştırma kapsamında, taburcu edilen koronavirüs hastalarında yeniden hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının yanı sıra solunum, kalp-damar, metabolizma, böbrek ve karaciğer hastalığı görülme olasılığı değerlendirildi.

Ortalama 140 gün boyunca takip edilen hastaların yaklaşık üçte biri tekrar hastaneye yatırılırken, 5 bin 875'inin bu süre zarfında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

KORONA HASTALARININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Araştırmacılar, koronavirüs hastalarında, genel nüfusa göre çoklu organ yetmezliği, solunum sıkıntısı, diyabet ile kalp ve damar hastalıkları oranlarının önemli ölçüde arttığına da işaret etti.

Araştırmanın ayrıntıları, "The British Medical Journal" (BMJ) dergisinde yayınlandı.