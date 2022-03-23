Tekirdağ’da 1.300 gram doğan Ayaz bebek, hayata tutundu

30 haftalıkken 1.300 gram doğan Ayaz bebek, kalbindeki sorunla doğum sonrası yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalıştı. Ayaz, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Tekirdağ’da yaşayan Sare-Tahsin Kayabaşı çiftinin 30 haftalıkken 1 kilo 300 gram doğan bebekleri Ayaz, yemek ve soluk borusuna baskı yapan şah damarındaki anormallikten kaynaklı kalp sağlığı problemiyle dünyaya geldi.

Doğumdan sonra yeni doğan yoğun bakımında hem erken doğan hem de kalp hastası olarak takip edilen Ayaz bebek, ameliyat için 35 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuldu.

SOLUNUM SIKINTISI ÇEKMEDEN NEFES ALABİLMEYE BAŞLADI

1 kilo 750 gram ağırlığa ulaştığında ameliyata alınan Ayaz bebek, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Başaran ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası normal oda havasında solunum sıkıntısı çekmeden nefes alabilmeye ve annesi tarafından beslenemeye başladı.

Sorunsuz şekilde gelişimini devam ettiren Ayaz bebek, tamamen sağlığına kavuştu. Şu an 38 haftalık ve 2 kilo 400 gram olan bebek, ailesiyle birlikte taburcu olmaya hazırlanıyor.

“DOĞDUĞUNDA 1.350 GRAMDI”

Ayaz’ın ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Başaran, operasyonun çok başarılı geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ayaz bebeğin aort damarında bir anormallik vardı. Bu da yemek ve soluk borusuna baskı yapıyordu. Bundan dolayı da Ayaz bebek, solunum makinesine bağlanmak durumunda kalmıştı. Yapılan ameliyatla bu anormalliği giderdik. Hastaneye gelir gelmez makineye bağlandı. Yeni doğan ekibimiz belli bir süre takip etti. Doğduğunda 1.350 gramdı, 1.750 grama kadar büyümesini bekledik. Sonrasında ise ameliyatımızı gerçekleştirdik. Kilo alımına devam etti. Yeni doğan ekimiz bebeği makineden ayırdı ve şu an sağlığına kavuşmuş durumda.”

“YENİ DOĞAN SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Yaşı ve kilosu küçük çocuklarda kalp-damar cerrahisi kadar yeni doğan dönemindeki tedavi sürecinin de çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Murat Başaran, “Cerrahi olarak işimiz her ne kadar zor olsa da burada asıl büyük önem yeni doğan ünitesinde. Çünkü bu tarz hastaların ameliyatla beraber işi tamamen bitmiyor. Ameliyat tedavinin yalnızca bir kısmını içeriyor. Daha sonraki süreçte gerek beslenmesi gerek büyümesi gerekse de enfeksiyonla mücadelesi bakımından yeni doğan ekibine büyük iş düşüyor.” dedi.

"AYAZ NORMAL GELİŞİMİNE DEVAM EDECEK"

Minik Ayaz’ın ameliyat süreci ve sağlık durumunu da değerlendiren Başaran, “Kalp rahatsızlığı olan bazı çocuklarda aort damarının gelişiminde bazı anormallikler yaşanıyor. Bu anormalliklere bağlı olarak çocuk doğduktan sonra yemek ve soluk borusuna baskı meydana geliyor. Bu anormallik o bölgede bir halka haline geliyor ve ameliyatla bu sorunu gideriyoruz. Ayaz’da bu problem vardı. Ameliyatla bu sorunu çözdük. Böylece çocuğun daha rahat beslenmesi ve nefes alması sağlanmış oldu. Teknik olarak çok zor bir ameliyat değil. İleriki yaşlarında da bir sıkıntısı olmayacaktır. Kilo aldı, solunum sıkıntısı yok. Normal gelişimine devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“ANNE KARNINDAYKEN TANISI KONMUŞ BİR HASTAYDI”

Ayaz’ın ameliyat öncesi ve sonrasındaki yoğun bakım sürecini takip eden Yeni doğan Uzmanı Dr. Rüya Çolak, “Ayaz bebek anne karnındayken tanısı konmuş bir hastaydı. Anne karnındayken şah damarındaki anormallik biliniyordu. Dış bir merkezde doğumu gerçekleşen bebeğin naklini hastanemize aldık ve yoğun bakım ünitemize yatırdık. 30 haftalık ve bin 350 gram olarak doğdu. Bebekte erken doğumun oluşturduğu riskler dışında eşlik eden bir de ciddi bir kalp hastalığı vardı. Biz bebeği yenidoğan yoğun bakımında hem erken doğan bir hasta olarak hem de kalp hastası olarak takip ettik. Bebeğin vücudu artık ameliyat olma sinyalleri vermeye başladığında 35 günlük ve bin 750 gramken ameliyata hazırladık. Ameliyattan sonra birkaç gün solunum cihazına bağlı kaldı. Bebeğimiz artık 38 haftalık, 2 bin 400 gram ve sağlığına kavuştu.” şeklinde konuştu.

Ayaz bebeğin artık taburcu olmaya hazırladıklarını da ifade eden Dr. Rüya Çolak, “Bebeğimizin genel durumu iyi. Prematüre bebekle ilgili bazı riskler vardır. Göz hastalıkları da bunlardan biri. Bebekte bu durum da gelişti. Tedavisi ve takibi yapıldı. Anne ve bebek eğitimlerine, beslenme ve emzirme alıştırmaları başladık. Ayaz bebeğin genel durumu, normal oda havasında stabil. Birkaç gün içinde taburcu edeceğiz.” dedi.

“BEBEĞİM İÇİN ÇOK ENDİŞELENDİM”

Sağlığına kavuşan bebeğinin taburcu olmasını heyecanla beklediklerini belirten genç anne Sare Kayabaşı ise, “Sıkıntılı bir hamilelik geçirdim. Kanamalarım oluştu. Sonrasında bebeğimin kalbinde sorun olduğunu öğrendim. Korkularım vardı. Bebeğim için çok endişelendim. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Bebeğim sağlığına kavuştu. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerinde bulundu.