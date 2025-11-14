Tepelerden toplanıyor; "Gençlik iksiri" diye içiliyor! Öyle kıymetli ki...

- Gilaburu, Erzincan'da doğal olarak yetişip sonbaharda hasat edilen ve sağlık faydaları nedeniyle "gençlik iksiri" olarak adlandırılan bir meyvedir.
- Yüksek C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidanlar içeren gilaburu, böbrek taşını önlemek, bağışıklığı güçlendirmek ve sindirimi desteklemek gibi faydalarıyla öne çıkar.
- Kış aylarında soğuk algınlığına karşı koruma amaçlı tüketilen gilaburu suyu, hem doğal hem de ekonomik bir şifa kaynağı olarak popülerdir.
Erzincan’ın özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve sonbahar aylarında hasadı yapılan gilaburu, kırmızı renkli taneleriyle dikkat çekiyor.
Meyvenin suyu çıkarılarak içecek olarak tüketilirken, reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde de değerlendiriliyor.
Uzmanlar, gilaburunun yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içerdiğini belirtiyor.
FAYDALARI:
Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığına katkı sağladığı yönünde bilinen gilaburu, Erzincanlılar tarafından her yıl bu dönemde ilgi görüyor.
Vatandaşlar, kış aylarında özellikle soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi nedeniyle gilaburu suyu tüketmeyi tercih ettiklerini belirtiyor.
Erzincan’da birçok aktar ve seyyar satıcıda satışa sunulan gilaburu, hem doğal hem de ekonomik bir şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini alıyor.