Tırnaklarınız sağlığınız hakkında sizi uyarıyor! Tırnaklarda hastalıkları önceden gösteren 10 durum...

Sedef hastalığından diyabete kadar birçok ciddi sağlık sorununu önceden gösterebilen tırnaklardaki değişikliklere dikkat etmek, bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor...

Tırnaklarınızın görünümü çeşitli sağlık sorunlarını gösterebilir. Renk değişikliklerine, lekelerin görünümüne ve birçok hastalık için uyarı görevi gören diğer değişikliklere dikkat etmek önemlidir.

Hem ayaklarda hem de ellerde farklılıklara neden olan ve vücudun bir veya daha fazla bölgesini etkileyen hastalıklar vardır. En sık karşılaşılan sorunlar böbrek, cilt, karaciğer, endokrin sistem, beslenme ve otoimmün durumlardan kaynaklanır. Ancak, tırnaklarda görülen belirli değişiklikler her zaman ciddi bir sağlık sorununa işaret etmez.

İşte tırnaklarda sağlık sorunlarını gösterebilecek durumlar:

Beyaz tırnaklar

Tırnaklarda olağan dışı bir renk değişikliği mutlaka dikkate alınmalıdır. Beyaz renk değişimi sedef hastalığı, zatürre ve hatta kalp yetmezliğini gösterebilir. Bazı besin eksiklikleri, yetersiz beslenme ve protein bakımından zayıf bir diyet de renk değişikliğine neden olur.

Soluk tırnaklara sahip olmak anemiyi de gösterebilir. Demir eksikliğinden kaynaklanır ve tırnak kaşık şeklinde ve daha içbükey hale getirebilir.

Ayrıca, yapıdaki bir değişiklik nedeniyle tırnak bölgesinde beyaz lekelerin ortaya çıktığı, ancak zararsız olan lökonişi de görülebilir.

Bu durumların tedavisinde uzmanlar genellikle hastadan sorunun nedenini araştırmasını ister. Bu nedenle, bir dermatolog, kardiyolog, beslenme uzmanı ve diğer uzmanlar gibi hastalıkla ilgili uzmanlarla birkaç test yapılması ve takip edilmesi önerilir.

Sarımsı tırnaklar

Renk, genetik nedenler veya tırnağın yaşlanması ile ortaya çıkabilir, daha kalın ve sarımsı bir tonda tırnaklar görülebilir.

Ayrıca mantarların neden olduğu pigmentasyondan da kaynaklanabilir. Daha ciddi vakalarda sedef hastalığı, HIV ve böbrek hastalığı gibi durumları da gösterir.

Sigara içenlerde, sigarayla doğrudan temas nedeniyle tırnakların renk tonu değişebilir.

Beyaz noktalı tırnaklar

Tırnaklarda küçük noktalar tek başına görünebilir veya tırnak üzerinde aralıklı olabilir. Atopik dermatit, sedef hastalığı ve diğer cilt ve saç sorunları ile bağlantılıdırlar.

Bunlar nadir durumlarda, sifiliz gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları da gösterebilirler.

Mavimsi tırnaklar

Nadir görülen bu renk değişimi bazı ilaçların kullanımı ile ortaya çıkabilir. En yaygın olanlardan biri, sıtma tedavisinde kullanılan akne ve sıtma önleyici ilaçların kullanımıdır.

Bu durum ortaya çıktığında, doktor belirli bir ilacı bırakmanın ve yeni bir tedavi ile devam etmenin gerekli olup olmadığını değerlendirmelidir.

Tekrarlayan mantarlı tırnaklar

Mikozlar mantarlardan kaynaklanır ve tedavi durdurulduğunda tekrarlayabilir. Takip düzgün bir şekilde yapılmadığında, mantarlar sık sık tekrar ortaya çıkabilir.

Sorun ayak tırnaklarında daha fazla görülür ve altı aya kadar tedavi edilmelidir. Ellerde üç ila dört ay boyunca tedavi edilmesi önerilir. Buna paralel olarak, yüzme havuzları, saunalar, sıkı ve sıcak ayakkabılar gibi kontaminasyon riskini artıran durumlardan kaçınılması önerilir.

Çizgili tırnaklar

Tırnaklarda görülen yatay çizgiler genellikle yüksek ateş veya kemoterapi tedavilerinden sonra ortaya çıkar. Bölgede travma meydana geldiğinde de çizgilerin oluşması normaldir.

Çizgiler koyu renkteyse ve tek bir parmakta görülüyorsa, bir cilt kanseri olan melanoma işaret edebilir.

Kırılgan tırnaklar

Uzmanlara göre, tırnakların kırılgan hale gelmesindeki en sık görülen neden tırnakları ve parmakları kurutan kimyasallarla temastır. İdeal olan her zaman tırnaklara ve parmaklara krem uygulamak ve cildi iyi nemlendirmektir.

Bir başka yaygın neden protein, biyotin (B7 vitamini) ve diğer B vitaminleri bakımından zayıf bir diyettir.

Kırmızı tırnaklar

Özellikle hilal şeklinde kırmızımsı renk tonu lupus ve romatoid artrit gibi romatolojik hastalıkların varlığını gösterebilir. Bu bölgedeki cildin etrafındaki kızarıklık, tırnaktaki mantar ve bakterilerden kaynaklanabilir.

Dalgalı tırnaklar

Bu esas olarak tırnak plağının üzerinde bir film olarak gelişen şeffaf pullu doku olan kütiküllerin haftalık olarak çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. Dalgalar, kimyasal malzemelerin aşırı kuvveti nedeniyle ortaya çıkabilir.

Oje gibi uygulamaların çıkarılmasında kullanılan kimyasallar dalgalı tırnaklara neden olabilir. Çıkarma işlemi serttir ve tırnak tabakasını çok zayıf bırakabilir.

İyileşmesi zor tırnaklar

Tırnaklarla ilgili iyileşme problemleri, diyabetin bir göstergesi olabilir. Bunun nedeni hastalık ve hatta kanama ile ilişkili olan dolaşım problemleridir."Daha ileri diyabet zayıf dolaşım bırakır. Tırnak çirkin, kalın ve lekeli hale gelir. Kıymık kanaması olarak bilinen siyah noktalara bile sahip olabilirsiniz,