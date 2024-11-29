Türk doktorlar sağlık dünyasına yön veriyor

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Türkiye son 20 yılda sağlık alanında büyük mesafe katetti.

Dünyada yaşanan sağlık krizlerinde Türkiye'nin sağlık gücü de kanıtlandı.

Bu gelişme sadece devlet hastanelerinde olmadı. Özel hastaneler de uluslararası arenada ciddi konumlar elde etti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan’ın öncülüğünde; özellikle Mısır, Pakistan, Tunus ve Cezayir’den gelen doktorlara “İleri Stent Teknikleri” ve “Kronik Damar Açma” gibi devrim niteliğindeki teknikler hakkında uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimler sırasında teorik bilgilerin yanı sıra, canlı operasyonlarla betonlaşmış damarlar yeniden hayata döndürüldü.

"BU ÜLKEMİZİN BAŞARISIDIR"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, “Kardiyoloji alanında çok donanımlı merkezlerimiz var. Birçok işlemi, yurt dışındaki benzerlerinden hiçbir fark olmaksızın gerçekleştiriyoruz. Bu, ülkemizin başarısıdır. Nitelikli hekimlerimizle birlikte Türkiye, sağlık turizminin yanı sıra sağlık eğitiminde de öncü bir konuma geldi. Deneyim ve tecrübelerimizi yurt dışındaki meslektaşlarımıza anlatmaya başladık. Hastanemizde de yurt dışından gelen meslektaşlarımıza geniş kapsamlı eğitimler veriyoruz. Bugün de kompleks koroner girişimler ve CTO kursumuzu gerçekleştiriyoruz.” dedi.

TIKAL DAMARLARA STENT VE BALON, DARMA İÇİ TAŞ KIRMA..

Teknolojinin gelişmesi ve hekimlerimizin denetimleriyle birlikte, eskiden açık cerrahiyle yapılan işlemleri artık kapalı yöntemlerle yapabildiklerini ifade eden Prof. Dr. Okuyan, “Kireçli ya da tıkalı damarlarda stent ve balon işlemlerini uyguluyoruz. Başarılı sonuçlar da alıyoruz. Ayrıca damar içi taş kırma işlemleri de yapıyoruz. Bu yöntemler, zor hastaları tedavi etmemize olanak sağlıyor. Yurt dışından gelen çok değerli meslektaşlarımıza bu konularda teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Bilgi ve donanımımızı meslektaşlarımıza aktarma imkânı buluyoruz.” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından canlı cerrahi operasyonlara geçildi. Prof. Dr. Okuyan, Pakistan, Tunus, Cezair ve Mısır’dan gelen doktorlara cerrahi işlemleri adım adım anlatma imkânı buldu.