Türkiye'de 200 bin kişi kış mevsiminde kalçasını kırıyor Yaşlıların birçok konuda zorlandığı kış mevsiminde, karlı havaların ardından kayma tehlikesi yaşamaları kırık vakalarını artırıyor. İşte uzmanından vatandaşlara öneriler...

AA

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar ortaya çıkmaya başladı.

Bir diğer sorun da özellikle yaşlılar için kar yağışı sonrası düşme tehlikesi.

Sıkça görülen düşme olaylarının ardından birçok vatandaş kırıklarla mücadele ediyor.

200 bin kalça kırığı tedavisi uygulandı

Bilkent Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Güzelali Özdemir de bu soruna dikkat çekti.

Özdemir, kış aylarında yaşlılarda düşme kaynaklı kemik kırıklarının arttığını belirterek, Türkiye'de yılda yaklaşık 150-200 bin arasında kalça kırığı tedavisi yapıldığını bildirdi.

"Özellikle yaşlı kırıklarının daha çok arttığını görüyoruz"

Dünyada ve Türkiye'de her yıl ciddi oranda kırık vakalarıyla karşılaşıldığına işaret eden Özdemir, "Çocuk kırıklarını yazın daha çok görürken, kış mevsiminde düşme kaynaklı kırıklar ve özellikle yaşlı kırıklarının daha çok arttığını görüyoruz. Kırıklar, aslında sayı itibarıyla halk sağlığı sorunu oluşturacak düzeyde yüksek oranda. Sonrasında da önemli bir morbidite (hastalık) ve mortalite (ölüm) sebebi olabiliyorlar." bilgisini paylaştı.

65'inden sonra kalça kırığı riski artıyor

Doç. Dr. Özdemir, kalça kırıklarının her yaşta görülebildiğini ancak yaşlandıkça riskin arttığını vurgulayarak, "Kişiler 65 yaşını geçtikten sonra, her 10 yılda bir artan riskle kalça kırıkları daha çok görülüyor. Bunun sebebi temelde kemik erimesi. Kemik erimesi kalça kırığı riskini oldukça artırıyor." diye konuştu.

"24-48 saat içerisinde hastaların ameliyat edilmeleri lazım"

Özdemir, "Yaşlılarda kalça kırığı ameliyatlarının riskleri olsa da ameliyat edilmemeleri daha ciddi problemler ortaya çıkarıyor. Bu nedenle hastaların mümkün olan en kısa sürede ameliyat edilmeleri önem taşıyor. Kalça kırığı yaşandıktan sonra ortalama ilk 24-48 saat içerisinde hastaların ameliyat edilmeleri lazım. Ardından da mümkün olan en kısa sürede yürümelerini sağlamak hedefleniyor." dedi.

Yaşlılar için evde düşme riskini azaltan önlemler alın

Özellikle yaşlılarda düşme kaynaklı kırıklara karşı alınabilecek önlemler olduğunun altını çizen Özdemir, "Yaşlılarda düşme riskini azaltmak için evde veya yaşanılan çevrede tedbirler almakta fayda var. Evde kabloların yürüme alanından uzaklaştırılması, halıların altında ve ıslak zeminlerde kaymaz örtülerin kullanılması, kapı eşiklerinin kaldırılması gibi önlemler alınabilir." ifadesini kullandı.

"Karlı, buzlu yerlerde ufak adımlarla yürüyün"

Düşme anında bile kişinin kendini mümkün olduğunca koruyabileceği yöntemler bulunduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Karlı, buzlu, kaygan yerlerde yavaş, acele etmeden, ufak adımlarla yürümek önemli. Özellikle çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle denge problemi olan kişiler uç kısımları kayma önleyici aparatlarla desteklenmiş bastonları kullanabilir. Kayma anında ise yaralanmayı azaltıcı şekilde, kafa ve kalça bölgesini yere vurmaktan kaçınarak, iki kolu açarak düşmeye çabalamak kırıklara karşı bir tedbir olabilir."

1 yılda 800'ü aşkın kalça kırığı ameliyatı

Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde geçen yıl 19 binden fazla kırık ameliyatı yapıldığını ancak bazı hastaların birden fazla ameliyata alındığını da sözlerine ekleyen Özdemir, geçen yıl 800'den fazla kalça kırığı ameliyatları yapıldığını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)