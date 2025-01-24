Türkiye'de 33 bin 589 hasta organ ve doku nakli bekliyor

DHA

Organ nakli uygulamaları toplum bilincine bağlı olarak artış gösteriyor.

Fakat gelişim beklendiği düzeyde değil.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kazak, Türkiye'de organ ve doku nakli bekleyen hastalara ilişkin konuştu.

"BİNLERCE HASTAMIZ ORGAN BEKLİYOR"

Dr. Mehmet Kazak, "Binlerce hastamız sağlığına kavuşmak için umutla organ beklemektedir. Organ yetmezliğine bağlı hastalıklar nedeniyle organ nakline ihtiyacı olan binlerce hastamız Ulusal Organ Bekleme Sistemimizde organ nakli olabilmek ve sağlıklarına kavuşabilmek adına beklemeye devam etmektedirler.

33 BİN 589 KİŞİ NAKİL BEKLİYOR

Ülke genelinde organ ve doku nakli bekleyen hastalarımızın sayısı Ocak 2025 itibarıyla 33 bin 589'dur.

Bunlardan en fazla 25 bin 245 ile böbrek, birinci sırada yer alıyor. Organ bağışı hakkında bilincimiz artarsa aynı oranda bağış sayılarımızın da artması ve dolayısıyla organ nakli bekleyen hastalara da umut olma şansı da artacaktır. Yapılan organ bağışı ve organ nakli sayılarında her geçen yıl bir artış söz konusu olsa da hala organ bekleyen hastalarımız göz önüne alındığında bu artışlar yeterli değildir.

Organ bağışı kararı yoğun bakımlardaki beyin ölümü tespiti sonrası ailelere sorulan ve o aşamada çok zor verilen bir karar olması nedeniyle halkımızın bu konuda daha doğru bilgilerle önceden aydınlatılması, ileriye yönelik olarak organ bağışı ve organ nakli sayılarımızın artmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

KADAVRA DONÖR SAYISINDA SAMSUN, TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Dr. Kazak, "2024 yılında nüfusa oranlı kadavra donör sayısı (pmp) Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 10,27 olmuştur. Samsun, bölgede 2024 yılında bildirilen donör sayısı, ülkemizde bildirilen tüm donörlerin yüzde 14'ünü oluşturmuştur. Samsun olarak da nüfusa oranlı kadavra donör sayısı açısından Türkiye geneli iller sıralamasında 1'inci sırada yer almıştır.

Yine Samsun'daki 2 hastanemiz Türkiye geneli hastaneler sıralamasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi 3'üncü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise 5'inci sırada yer almıştır. 2024 yılında bölgemizde vefat eden 51 donörümüzün organlarıyla ülkemizin farklı illerinde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve kornea nakli yapılarak toplamda 100'den fazla nakille sağlığına kavuşan insanlarımız için umut ışığı olmuştur." diye konuştu.

"BÖLGEMİZ ADINA UMUTLU VE GURURLUYUZ"

Dr. Kazak, "Yoğun çalışmalarımız sonucunda; Türkiye'nin Organ ve Doku Nakli 9 Bölge Koordinasyon Merkezi arasında, Samsun bölgemiz 1'inci olmuştur. Bundan dolayı bölgemiz adına umutlu ve gururluyuz.

Bu konuma ulaşmamızda destekleriyle her zaman yanımızda olan başta bakanlığımız olmak üzere, Samsun, Amasya, Tokat, Sinop, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illerimizdeki il sağlık müdürlüklerine, üniversite rektörlerimize, üniversite hastaneleri yöneticilerimize, kamu ve özel bütün hastane yöneticilerine teşekkürü bir borç biliriz.

Bu vesileyle, başta üniversitemiz olmak üzere organ nakli alanında aktif çalışan tüm kamu ve özel sağlık profesyonellerimize, yoğun bakım hekim ve hemşirelerine, büyük özveriyle çalışan organ nakli koordinatörlerimize, organ bağış biriminde çalışan tüm saha arkadaşlarımıza başarılı çalışmaları ve emekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda halkımızı da organ bağışı gibi önemli bir konuya destek ve duyarlı olmaya tekrar davet ediyoruz." dedi.