Türkiye'de 33 bine yakın hasta organ nakli bekliyor

Kronik hastalıklar ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bazı hastaların organ nakline ihtiyaç duyar hale geldiği biliniyor.

Böbrek başta olmak üzere karaciğer, kalp ve benzeri organların nakline ihtiyaç duyan hasta sayısı, her geçen yıl artıyor.

Türkiye'de yaklaşık 33 bin vatandaş, organlarındaki bozuklukların son döneme ulaşmış olması nedeniyle organ nakli bekliyor.

BÖBREK BEKLEYENLER BİRİNCİ SIRADA

Organ nakli bekleyen hastalar arasında birinci sırada böbrek hastaları geliyor. Türkiye'de 25 bin 651 hastanın böbrek nakli beklediği ve bu nedenle organ bağışının hayati bir önem taşıdığı vurgulandı.

İKİNCİ SIRADA KARACİĞER NAKLİ BEKLEYENLER YER ALIYOR

2 bin 504 hasta karaciğer nakli bekliyor.

Kalp nakli bekleyen hasta sayısı 1.540.

Pankreas nakli bekleyen 230.

Akciğer nakli bekleyen 210.

2 bin 800'e yakın kornea nakli bekleyen hasta.