Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı belli oldu.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyası devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, ülkede vatandaşlara uygulanan toplam doz miktarını paylaştı.

Bakanlığın Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda (https://covid19asi.saglik.gov.tr) yer alan verilere göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 12 milyon 209 bin 448'e ulaştı.

UYGULANAN DOZ SAYILARI

İkinci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 794 bin 450 oldu. Şimdiye kadar toplam yapılan aşı sayısı 20 milyon 3 bin 898 olarak kaydedildi.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 3 milyon 174 bin 795, Ankara'da 1 milyon 599 bin 758, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 78 doz olarak kayıtlara geçti.

İFTARDAN SONRA AŞILAMA

Bu arada, Ramazan ayında orucunun bozulacağı endişesi taşıyan vatandaşlar için aşılama iftardan sonra da devam ediyor.

Aşı sırası gelip randevusunu iftar saatinden sonraya alanlar, aşılarını hastanelerde yaptırabiliyor.

AŞI TEMİNİ VE UYGULAMA SÜRECİ

Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu geçti, 30 milyon BioNTech aşısının da haziranda Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Yerli aşıda Faz 2 çalışması tamamlandı, önümüzdeki birkaç hafta içinde Faz 3'e geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.

HAZİRANDA HEDEF 40 YAŞ ÜSTÜ

İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması sürüyor.

Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara" koronavirüs aşısı uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı, tedarik süreçlerinin hızlandırılmasıyla haziranda 40 yaş üstüne aşılamanın başlatılmasını planlıyor.