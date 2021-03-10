Türkiye'nin koronavirüsle 1 yıllık mücadele süreci

Geçtiğimiz yıl 11 Mart gününde karşılaşılan ilk koronavirüs vakasının ardından Türkiye, sıkı tedbirlerle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçti.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs, küresel bir salgına dönüştü.

Dünyada çok sayıda ülke, virüsün yayılmasını durdurmak için kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik sağlık tedbirleri aldı.

İLK VAKADAN İTİBAREN TEDBİR ALINDI

Türkiye'nin bu yöndeki birinci adımı, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'ın öncesinde bazı ülkelerle hava trafiğini kapatmak oldu. İlk vakanın ortaya çıkmasının hemen ardından ise sıkı tedbirler hayata geçirildi.

TOPLU ALANLAR KISITLANDI

Eğitime ara verildi, kafe, bar, restoran ve AVM'ler, kütüphaneler ve ibadethaneler gibi insanların toplu bulunduğu mekanlar geçici süreyle kapatıldı, kamuya açık etkinlikler iptal edildi.

'EVDE KAL' ÇAĞRILARI

Vatandaşlara "evde kal" çağrıları yapıldı, sosyal temastan kaçınmaları, mümkünse uzaktan çalışmaları tavsiye edildi, kamu kurumları ve özel şirketler bu yönde tedbirler aldı.

Sokağa çıkma ve şehirler arası ulaşım kısıtlamaları getirildi, karantina tedbirleri uygulandı.

PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE ALINAN TEDBİRLERİN TARİHLERİ

Türkiye'de koronavirüs salgının seyri ve bununla bağlantılı tedbirlere ilişkin tarihler şöyle:

- 29 Şubat 2020: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durduruldu.

- 11 Mart 2020: Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.

- 12 Mart 2020: Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındı.

- 13 Mart 2020: İlk vakanın ortaya çıkmasından 2 gün sonra Umre ziyareti için gittikleri Suudi Arabistan'dan ülkeye dönen 10 bin 330 vatandaş karantinaya alındı.

- 14 Mart 2020: Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye, tüm hudut kapılarını, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı.

-16 Mart 2020: İlk, orta ve liselerde yüz yüze eğitime ara verildi.

Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri, yeni bir açıklamaya kadar tatil edildi.

Pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Huzurevlerinin tamamına ziyaretçi kısıtlaması getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler hizmete kapatıldı.

Tüm camilerde cuma namazları dahil cemaatle namaz kılınmasına ara verildi.

-17 Mart 2020: Gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonu, kapalı çocuk oyun alanı, çay bahçesi, dernek lokali, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri durduruldu.

STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı ile toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de ertelendi.

Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak'a uçuşlara, Türkiye'de vaka görülmeden ara verilmişken, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda dahil 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. 21 Mart'ta uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 68'e çıkarıldı.

- 21 Mart 2020: Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu, toplu asker uğurlama törenlerine izin verilmemesi kararlaştırıldı.

- 22 Mart 2020: Gece yarısı itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden çıkmaları kısıtlandı.

- 23 Mart 2020: Öğrenciler eğitimlerini, evden internet ve televizyon kanalları üzerinden sürdürmeye başladı.

- 27 Mart 2020: Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı, özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçildi, yurt dışı uçuşlar durduruldu.

- 4 Nisan 2020: Gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş-çıkışlar yasaklandı.

65 yaş ve üzeri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı gençleri ve çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine girişlerde maske zorunluluğu getirildi.

- 7 Nisan 2020: Koronavirüsle mücadele amacıyla "Toplum Bilimleri Kurulu" oluşturuldu.

İLK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

- 10-12 Nisan 2020 - İlk sokağa çıkma kısıtlaması 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ta uygulandı.

- 18 Nisan 2020: Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

- 23 Nisan 2020: Salgında ilk dalganın ilk piki görüldü.

- 10 Mayıs 2020: "Kontrollü sosyal hayat" dönemi başladı. 22 Mart'tan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 günlük aranın ardından süre sınırlamasıyla dışarı çıktı. 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler 15 Mayıs'ta ilk kez sokaktaydı.

- 11 Mayıs 2020: "Kontrollü sosyal hayat" kapsamında berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri, AVM'ler, pazar yerleri, restoranlar ve kafeler, belirlenen tedbirleri uygulamak kaydıyla faaliyete geçti.

- 27 Mayıs 2020: Oteller ve pansiyonlar Kovid-19 tedbirleri alarak misafir kabul etmeye başladı.

- 29 Mayıs 2020: Toplu ibadetin kısıtlanmasından yaklaşık 2,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ

- 1 Haziran 2020: Koronavirüs salgını sürecinde "Yeni Normalleşme" dönemi başladı.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesai dönemine geçti.

Şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamıyla kaldırıldı. Kreşler ve gündüz bakımevlerinin tamamı açıldı. Restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler ile müze ören yerleri, plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçti.

Özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar ve sürücü kursları açıldı.

Şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerinin, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat, yürürlükten kaldırıldı.

- 15 Haziran 2020: Nikah salonları belli şartlar altında faaliyete geçti.

- 1 Temmuz 2020: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler ile düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başladı.

- 21 Temmuz 2020: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

- 26 Ağustos 2020: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlandı.

- 2 Eylül 2020: Ülke genelinde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler ile nikah törenleri kısıtlandı.

-12 Ekim 2020: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yeniden yüz yüze eğitime geçildi.

- 17 Kasım 2020: Yeni vaka sayılarının artmasıyla birlikte tekrar kısıtlama kararları alındı.

- 20 Kasım 2020: 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edilmesi kararı alındı.

Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, gönüllü sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlandı.

Restoranlarda paket servisi uygulamasına geçildi, sinemalar ve eğlence yerleri kapatıldı. Hafta sonu 10.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi ve 65 yaş üstü için hafta içi 10.00-13.00 saatleri, 20 yaş altı için de hafta içi 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya girdi.

- 25 Kasım 2020: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testi pozitif çıkanları ifade eden "vaka sayısını" ilk kez açıkladı. Bu tarih itibarıyla 1 günde PCR testi pozitif çıkanların sayısının 28 bin 351 olduğunu bildirdi.

- 28 Kasım 2020: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

- 1 Aralık 2020: Ülke genelinde, ikinci bir karara kadar, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

- 7 Aralık 2020: Yakın temaslılarda karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü. Hastalık seyrinde ikinci pik, aralık ayının ilk haftasında görüldü.

AŞI İLE İLGİLİ GELİŞMELER, 2021'İN BAŞINDA HIZ KAZANDI

- 2 Ocak 2021: Koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da rastlanan varyantlarının benzeri Türkiye'de ilk kez görüldü.

- 13 Ocak 2021: Toplumsal bağışıklama kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, KoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

- 14 Ocak 2021: Aşılama takvimi doğrultusunda, sağlık çalışanları CoronaVac aşılarının ilk dozunu oldu ve aşılama süreci Sağlık Bakanlığınca belirlenen öncelik sıralamasına göre uygulamaya girdi.

- 8 Şubat 2021: Varyant suşların yakın temaslıları için karantina süresi 10 gün olarak belirlendi ve 10 gün sonunda PCR negatif çıkması halinde izolasyonun sonlandırılmasına karar verildi.

- 15 Şubat 2021: Köy okulları ve ana sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.

Koronavirüsle mücadelede "Yerinden Karar" dönemi başladı. Bu dönemin ilk uygulaması olarak salgına ilişkin 8-14 şubat tarihlerini kapsayan il bazında 7 günlük vaka sayıları tablosu (İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı), ilk kez Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla paylaşıldı.

- 1 Mart 2021: "Yerinde Karar" dönemi uygulamaları kapsamında Kovid-19'a ilişkin risk gruplarına ayrılan illerde il hıfzıssıhha kurullarının bölgesel kararlar almasına imkan tanındı.

- 2 Mart 2021: "Kontrollü Normalleşme" süreci başladı.

Bu kapsamda illerdeki risk durumlarına göre sokağa çıkma kısıtlamaları, yeme-içme yerlerinin hangi şartlarda hizmet verebileceği açıklandı.

Yine illerin risk durumuna göre hangi kademelerdeki öğrencilerin hangi şartlarda yüz yüze eğitime başlayacağı belirlendi.

"Kontrollü Normalleşme" kapsamında halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin hizmet vermesi gibi konularda da iller bazında tedbirler ya gevşetildi ya da artırıldı.

- 6 Mart 2021: Sağlık Bakanlığınca Kontrollü Normalleşme Süreci'nde illerin alacağı kararlarda etkili olacak faktörler içinde yer alan, illerin risk durumunu düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) olarak gösteren "İllere Göre Risk Durumu" haritası paylaşıldı.