Ürik asidi uzak tutmanıza yardımcı olacak 7 besin

Dayanılmaz eklem ağrılarıyla kendini gösteren gut hastalığının en büyük nedeni olan kanda ürik asit fazlalığı, beslenme düzeninizde yapacağınız küçük değişikliklerle önlenebilir.

Ürik asit, vücut pürin adı verilen kimyasalları parçaladığında oluşur ve kan dolaşımında çözünüp, böbreklerden geçerek idrar ile vücudu terk etmesi amaçlanır.

Ancak kandaki ürik asidin iyi süzülmemesi, hiperürisemi olarak bilinen ve dokulara hasar verebilen yüksek seviyelere ulaşmasına neden olabilir.

Hiperürisemi, özellikle el ve ayak parmaklarında ani ve dayanılmaz eklem ağrısı ile kendini gösteren bir artrit türü olan gut atağına neden olabilir. Gut tedavisi için bazı durumlarda ilaç gerekli olurken, çoğu durumda diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleri kandaki ürik asit seviyelerini dengelemek için yeterli olur.

PÜRİN TÜKETİMİ SINIRLANMALI

Pürinler, vücudun doğal olarak ürettiği ve bazı gıdalarda da bulunan, bozunma döngüsüne girdiklerinde ürik aside dönüşen ve idrar yoluyla atılan moleküllerdir. Bu nedenle, pürinlerin ayrışma sürecinde herhangi bir değişiklik varsa ve bunlar idrar yoluyla üre döngüsüyle vücuttan atılamıyorsa belirli bir diyetin sürdürülmesi tavsiye edilir.

Bunun nedeni, eklemlerde ve dokularda ürik asit birikiminin, yaygın olarak gut olarak bildiğimiz bir tür kronik artrit oluşturabilen tofid nodüllerinin oluşumuna yol açmasıdır. Gut krizleri genellikle 35 yaşından sonra ortaya çıkar, çoğu durumda ağrılı ve can sıkıcıdır. Nodüller genellikle ayaklarda ve ellerde görülür, podagra olarak bilinen ayak başparmağında ürik asit birikmesi çok sık olmakla birlikte dirsek gibi eklemlerde de görülebilir.

Bir gut krizi meydana geldiğinde, yapılacak ilk şey pürin açısından zengin olan tüm gıdaları sınırlamaktır. Ayrıca, nodülün yok olmasını desteklemek için antiinflamatuar (iltihap önleyici) gıdalar tüketilmelidir. Kronik fazda, günlük 600 mg'dan az olduğu sürece pürin tüketimine devam edilebilir.

PÜRİN İÇERİĞİ DÜŞÜK BESİNLER

Tamamen kötü olmasalar da özellikle pürinleri parçalamakta sorun yaşıyorsanız, büyük miktarlarda tüketmekten kaçınmanız önerilir. Düşük pürin içeriğine sahip yiyecekler şunlardır:

Meyveler: Genel olarak, tüm meyveler pürin açısından düşüktür ve bu nedenle ürik asit seviyelerini, düşük tutmak için yenebilir. Kirazlar özellikle gut hastalığı için harikadır. Bir yıl boyunca takip edilen gut hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, son birkaç gün içinde kiraz yiyenlerin, kiraz yemeyenlere göre akut gut atağı geçirme riskinin yüzde 35 daha az olduğunu gösterdi.

Sebzeler: Meyvelerde olduğu gibi, içeriği biraz daha yüksek olan kuşkonmaz, karnabahar, ıspanak, mantar ve bezelye hariç, çoğu sebze pürin bakımından düşüktür.

Tam tahıllar: Tam buğday ekmeği, pirinç ve makarna, gut riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Baklagiller: Bezelye hariç, mercimek, soya fasulyesi ve tofu dahil tüm baklagiller iyidir.

Süt ürünleri: Süt ve süt ürünleri ürik asit atılımını destekler.

Yumurtalar: Pürin bakımından düşüktür ve yüksek besin içeriği ile kahvaltıların olmazsa olmazı haline gelmelidir.

Sağlıklı yağlar: Zeytinyağı, fındık yağı veya balık yağı gibi sağlıklı yağlar vücuttaki iltihabı azaltır.

Ürik asidi düşük tutmaya yardımcı olacak bir diğer beslenme yönü de yeterli su alımıdır, çünkü su vücudun kandaki fazlalığını atmasına yardımcı olur. Ayrıca her gün yeterli C vitamini alımı da kandaki ürik asitin azalmasını sağlar.

Yüksek tansiyonla mücadele için tasarlanmış ve çok sayıda meyve, sebze, kuruyemiş, baklagiller, süt ürünleri ve kepekli tahıllara odaklanan DASH diyetini yakından takip eden kişilerde gut riski daha düşük olduğu görülmüştür. Buna karşılık, daha fazla kırmızı ve işlenmiş et, kızarmış yiyecekler, rafine tahıllar ve tatlıların bulunduğu daha batılı tarzı bir diyet uygulayan kişilerde gut riski daha yüksekti.

BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Ürik asidi dengeli seviyelerde tutmak için yapılması gereken ilk şeylerden biri, pürin bileşikleri açısından zengin gıdaların tüketimini sınırlamaktır. Vücut onları parçaladığında ürik asit yapar. Pürin bakımından zengin gıdaları metabolize etme süreci, vücudun çok fazla ürik asit üretmesine neden olarak gut hastalığına yol açabilir.

Pürin içeriği yüksek bu gıdalardan kaçınılmalıdır:

- Kırmızı et ve et suyu

- Alabalık, ton balığı, sardalya ve midye

- Pastırma ve salam gibi işlenmiş etler

- Alkollü içecekler (Alkol, ürik asit düzeylerini yükseltmeye ek olarak, vücudun ürik asidi işleme ve ortadan kaldırma yeteneğini de engelleyebilir.)

- Şekerli yiyecek ve içecekler (Fruktoz, pürin metabolizmasını hızlandırarak kandaki ürik asit seviyelerini yükseltir. Ürik asit seviyeleri genellikle şekerli içecekler tüketen kişilerde daha yüksektir.)