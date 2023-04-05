Uykuda kalp krizi geçirdiğinizin en önemli işareti... Bu belirtiye dikka edin! Yoksa... Uykuda kalp krizi geçirme ihtimaliniz, uyanıkken kalp krizi geçirme ihtimalinize göre az. Ancak, belirtileri bilmeniz bu konuda önlem almanıza yardımcı olabilir. Peki, Uykuda kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız?

Kalp hastalıkları, çağımızın en büyük sorunları arasında başı çekiyor. Özellikle de kalp krizi..

Kalp krizine neden olan birçok sorun olabilir. Stres, genetik faktörler ve sağlıksız beslenme.

Kalp krizinin nedenlerini çeşitlendirebiliriz. Hatta kendi içerisinde kalp krizinin türlerini bile çeşitlendirebiliriz.

Dikkat etmemiz gereken ve her zaman özenle bakmamız gereken bir organımız olan kalp, fazla yorulmaya gelmeyebilir.

Bu nedenle sağlıklı yaşamaya ve rahat yaşamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Uykuda ya da uyanıkken kalp krizi geçirme riskiniz var.

Uyanıkken kalp krizi geçirme riskiniz daha yüksek ancak uykudayken kalp krizi geçirme riskinizi de göz ardı etmemelisiniz.

Uykudayken kalp krizi geçirip geçirmediğinizi anlamanın ise bazı yolları var. Bunlardan en önemlisi de belirtileri analiz etmek.

Peki, Uykuda kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız? İşte yanıtı...

Uykuda kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız?

1. Nefes darlığı

Uykuda nefes darlığı yaşamak, kalp krizi belirtisi olabilir. Eğer uykuda nefes darlığı çekiyorsanız ve solunumunuzda güçlük çekiyorsanız, kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz.

2. Terleme

Uykuda aşırı terleme, kalp krizi geçirme belirtilerinden bir diğeridir. Eğer uykuda aşırı terliyorsanız ve terleme nedeni açıklanamıyorsa, kalp krizi geçirmiş olabilirsiniz.

3. Göğüs ağrısı

Eğer uyku sırasında göğüs ağrısı hissediyorsanız, kalbinizle alakalı sinyal alıyor olabilirsiniz. Uykuda kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz.

4. Mide bulantısı

Uykuda mide bulantısı, kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda mide bulantısı yaşıyorsanız, ciddiye alın.

Genel olarak belirtileri bir araya toplarsak;

Uykuda geçirilen kalp krizinde kişi çarpıntı, terleme ve sıkıntı hissi ile uyanır. Güçsüzlük hissi ve baş dönmesi olabilir.

Uykudan kalkan ve bu semptomları hisseden kişi korkuya kapılabilir. Ancak sakin olmalı ve yanımızda biri varsa, yardım istemeliyiz.

Uykuda kalp krizi geçirme belirtileri, farklı kişilerde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Ancak, yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşadığınızda, hemen bir doktora başvurmanız gerekir.