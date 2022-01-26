Uyumdan önce bir tabak pırasa yerseniz...

Pırasanın içerisinde potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, iyi bir diyet lifi, B6 Vitamini, A Vitamini, C vitamini, K Vitamini ve iyi bir folat bulunur. Peki, Pırasa başka ne işe yarar?

Kış ayları geldiği zaman bolca sebze ve meyve yemeli, mümkün mertebe fast food yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor.

Bu sağlıklı besinlerden en ideal olan pırasa içerisinde; potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, iyi bir diyet lifi, B6 Vitamini, A Vitamini, C vitamini, K Vitamini ve folat barındırıyor.

Sağlık deposu olan pırasa aynı zamanda kemikleri güçlendiriyor ve kan akışını düzenlemeye yardımcı oluyor. Bu nedenle gelişme çağındaki çocuklar için ideal bir besin olarak öne çıkıyor.

Vücudu ve bağışıklığı temizleyen pırasa, cildin daha parlak ve temiz görünmesini sağlıyor. Bağışıklık sisteminin temizlenmesi, ciltte oluşan lekelerin yok olması anlamına gelmektedir.

Ayrıca yapılan araştırmalara göre; her gün pırasa yemek kalp - damar hastalıklarına iyi geliyor ve kalbi koruyor.

Tüm bu faydaları ile öne çıkan pırasayı uykudan önce tükettiniz mi? Çünkü uyumadan önce tüketilen pırasa, geceyi daha rahat geçirmemizi sağlıyor.

UYUMADAN ÖNCE PIRASA TÜKETMEK...

Şehir yaşamı, iş stresi ve günlük hayatta olanlar insanı bir hayli yoruyor. Stres dolu olan kişi ise gece uyumada zorluk çekebiliyor.

Bu durum uyku bozukluğuna yol açarken, kişi sabahları yorgun ve uykusunu alamamış şekilde uyanıyor. Kişinin ruh halini etkileyen uykusuzluk sinirli olmasına ve işini yapamamasına neden oluyor.

Bununla baş etmek için binbir faydası olan pırasayı uyumadan önce tüketebilirsiniz. Pırasa içerdiği mineraller sayesinde beynin uyuşmasını etkileyerek, kişiyi uyku haline sokar.

Bu süreç içerisinde de vücudun kendisini yenilemesini destekler. Ayrıca vücuttaki toksinleri mesanede biriktirerek idrar ya da dışkılama ile atılmasını sağlar.

PIRASA HANGİ MEVSİMLERDE TÜKETİLMELİDİR?

Soğan ailesinin bir üyesi olan pırasa; soğuk olan yerlerde büyür. Bu yüzden soğuğa karşı dayanıklıdır. Bu nedenle kış sebzedir ve Ocak, Şubat ile Mart aylarında tüketilmelidir.