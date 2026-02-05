Van’dan İstanbul’a umut köprüsü: İki bebek ambulans uçakla sevk edildi

- Van'da tedavi gören 43 günlük E.B. isimli bebek, kalp ve damar cerrahisi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Van'da 43 günlük E.B. isimli bebekte tespit edilen kalp ve damar cerrahisi ihtiyacı üzerine, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ambulans uçakla İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk kararı alındı.
AVSD TANISI KONAN BEBEK, CEMİL TAŞÇIOĞLU'NA NAKLEDİLDİ
Aynı ambulans uçakla sevk edilen 3 aylık N.Y. isimli bebeğin ise atriyoventriküler septal defekt (AVSD) tanısıyla ileri tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtildi. N.Y., İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı.
AMBULANS UÇAK, FERİT MELEN HAVALİMANI'NA İNDİ
Hasta sevkleri kapsamında ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yaptı. Sağlık ekiplerince gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından bebekler, İstanbul’daki ilgili sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde nakledildi.