Van’dan İstanbul’a umut köprüsü: İki bebek ambulans uçakla sevk edildi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören iki bebek, ileri tetkik ve cerrahi müdahale gereksinimi nedeniyle ambulans uçakla İstanbul’daki hastanelere nakledildi.

Göster Hızlı Özet Van'da tedavi gören 43 günlük E.B. isimli bebek, kalp ve damar cerrahisi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aynı uçakla, 3 aylık N.Y. isimli bebek de atriyoventriküler septal defekt tanısıyla ileri tedavi için İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen bu nakiller, Van Ferit Melen Havalimanı’ndan başlayarak bebeklerin güvenli şekilde İstanbul’daki hastanelere ulaşmasıyla tamamlandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Van'da 43 günlük E.B. isimli bebekte tespit edilen kalp ve damar cerrahisi ihtiyacı üzerine, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ambulans uçakla İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk kararı alındı. AVSD TANISI KONAN BEBEK, CEMİL TAŞÇIOĞLU'NA NAKLEDİLDİ Aynı ambulans uçakla sevk edilen 3 aylık N.Y. isimli bebeğin ise atriyoventriküler septal defekt (AVSD) tanısıyla ileri tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtildi. N.Y., İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı. AMBULANS UÇAK, FERİT MELEN HAVALİMANI'NA İNDİ Hasta sevkleri kapsamında ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yaptı. Sağlık ekiplerince gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından bebekler, İstanbul’daki ilgili sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde nakledildi. Sağlık Haberleri Her gün 1 avuç yiyin: Böbrek taşını kaydırıp atıyor...

Erkeklerde kalp hastalığı riski: Kadınlara göre daha erken yaşta artıyor

Demir takviyelerinde yanlış zamanlama mide şikayetlerini artırabiliyor