Varis hastalığı ile ilgili tüm detaylar! Sıcak havalar varis hastalığını tetikliyor Varis nasıl oluşur ve oluştuğunda tedavisi için neler yapılması gerekir sorularının cevabını sizin için derledik. İçinde bulunduğumuz sıcak günlerin bu hastalığı tetiklediği gerçeğini de sizinle paylaşmak istedik.

AA

Yapılan araştırmalara göre toplumun yarısı varis problemi yaşıyor.

Hastalık, belirginleşen genişlemiş ve şekil bozukluğu gösteren damarlar olarak ortaya çıkıyor.

Varisler görsel olarak da ağrı ve uyuşma gibi sorunlarla da hastanın yaşam konforunu önemli derecede etkiliyor.

Tedavi edilmediği takdirde bacaklarda ağrı ve uyuşma gibi semptomlara hatta varisli bölgede yaralara bile neden olabiliyor.

Ayaklarda oluşan varisin kalp ve damar hastalıkları ile yakın ilgisi var.

Varis hastalarının sıcak havalarda ve kaplıca, sauna gibi ortamlarda şikayetlerinin arttığını hatırlatmakta yarar var.

İşte soru ve cevaplarla varis hastalığının tüm detayları:

Varis hastalığı nedir?

Varis hastalığı, toplardamarlardan kanın kalbe geri gönderilmesinde işlevsel olan kapakçıkların bozulması sonucunda kanın yer çekimi etkisi ile özellikle bacaklarda birikmesi olarak tanımlanıyor.

Sıcak varisi etkiler mi?

Özellikle yaz aylarında damarlardaki gevşemeye bağlı olarak damar dışına sızan sıvıların neden olduğu ağrı, yanma, kramp gibi yakınmalar artabiliyor.

Varisi olan ne yapmalı?

Kronik bir hastalık olan varisin oluşumuna karşı gerekli önlemlerin alınması ve tedavisinin ertelenmemesi gerekiyor.

Kilolu hastaların kilo vermesi, sigara içilmemesi, acı ve baharatlı gıdalardan uzak durulması, topuklu ayakkabı ve dar giysiler giyilmemesi bu hususta önemli.

Bu hastalık sıcak ortamlarda daha da şiddetleneceği için çok sıcak suyla duş alınmamalı, kaplıca, hamam ve sauna gibi ortamlara girilmemeli, güneşlenmek amacıyla bacaklar güneş altında uzun süre tutulmamalı.

Uzun süre sabit bir şekilde ayakta ya da oturarak durulmamalı. Bu, kanın alt uzuvlarda birikici etkisini artıyor.

Bacaklardaki kaslar çalıştıkça pompa vazifesi görüp kanı kalbe doğru yönlendirir. Bu yüzden varis hastalarının hareketli olması önerilir.

Varis hastaları duruş pozisyonlarını sık sık değiştirmeli.

En çok kadınları mı erkekleri mi etkiliyor?

Varisler, kadın ya da erkek ayırt etmeksizin herkeste görülebiliyor. Ancak daha çok kadınlarda, gebelik ve menopoz gibi hormon dengesinin değiştiği dönemlerde, aşırı kilolularda, ileri yaşta olan kişilerde, kronik öksürüğü bulunan kişilerde, kabızlık problemi yaşayanlarda, uzun süre oturarak ya da uzun süre ayakta sabit duran kişilerde, çok dar kıyafet ve yüksek topuklu ayakkabı tercih edilen kişilerde görülüyor.

Tedavi yöntemleri neler?

Tedavide bu önerilere ek olarak ilaç, varis çorabı ve ameliyat seçeneği bulunuyor.

Açık varis ameliyatları, yıllardan beri güvenli ve etkili olarak tercih ediliyor.

Bunun yanı sıra radyo frekans yöntemiyle, lazerle, köpükle, yapışkanla tedavi gibi imkanlar da var.