Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, özellikle sahur ve iftar sonrası mideyi ve uyku düzenini doğrudan etkiliyor.

Gece geç saatlerde yenilen yemekler, hazımsızlık, ağız kuruluğu ve uykuya dalmakta zorlanma gibi şikâyetleri beraberinde getirebiliyor.

Bu nedenle pek çok kişi, yatmadan önce hem sindirimi rahatlatacak hem de geceyi daha konforlu geçirmeyi sağlayacak doğal yöntemleri araştırıyor.

Uyku öncesi tüketilen bazı bitkisel desteklerin mideyi yatıştırdığını, ağız içini ferahlattığını ve vücudu gevşemeye hazırladığını biliyoruz.

Özellikle Ramazan’da daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada basit ama etkili bir içecek, işi çözüyor.

KARANFİLLİ SU

Tüm bu etkileri tek başına sağlayabilen doğal destek ise karanfil.

Yatmadan önce içilen bir bardak karanfilli su; sindirimi destekler, ağız hijyenine katkı sağlar.

Rahatlatıcı etkisiyle özellikle Ramazan gecelerinde daha huzurlu bir uykuya zemin hazırlar.

Özellikle Ramazan ayında iftar sonrası yaşanan mide rahatsızlıkları ve ağız kuruluğu düşünüldüğünde, karanfil suyu hem pratik hem de etkili bir gece rutini haline gelebilir.