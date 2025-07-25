Yaz aylarında zehirlenme riskine karşı dikkat edilmesi gereken 5 gıda

Yüksek sıcaklıklarda tüketilen gıdalara dikkat etmek, zehirlenme riskini azaltıyor...

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında da ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle sıcak havalarda, dışarıda tüketilen ya da soğuk zinciri kırılmış gıdalar, bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, yaz aylarında bazı gıdaların normalden çok daha hızlı bozulduğunu ve tüketildiklerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

İşte yaz mevsiminde dikkatle tüketilmesi gereken beş riskli besin…

1. MAYONEZ VE MAYONEZLİ GIDALAR

Mayonez, içeriğindeki çiğ yumurta nedeniyle sıcak ortamlarda hızla bozulabilen bir gıdadır.

Yaz aylarında özellikle pikniklerde, açık büfelerde ya da sokak satıcılarında uzun süre dışarıda bekleyen mayonezli sandviç, salata veya mezelerde Salmonella bakterisi kolayca üreyebilir. Bu durum, ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

Nasıl korunmalı?

Mayonezli yiyecekler mümkün olduğunca serin ortamda muhafaza edilmeli. Piknik veya dışarı çıkışlarda bu ürünler, soğuk taşıyıcı çantalarla taşınmalı. Ambalajlı ve son tüketim tarihi geçmemiş ürünler tercih edilmeli.

2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Yoğurt, peynir, krema ve süt gibi ürünler, 5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda bozulmaya başlar. Bu tür ürünler, uygun koşullarda taşınmadığında ya da saklanmadığında Listeria monocytogenes, E. coli ve Staphylococcus aureus gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açan bakterilere ev sahipliği yapabilir.

Nasıl korunmalı?

Ürünlerin soğuk zincirine dikkat edilmeli, bu zincirin kırılmadığından emin olunmalı. Ambalajlı, pastörize ve güvenilir markalara ait ürünler tercih edilmeli. Ürün tüketilmeden önce rengi, kokusu ve tadında değişim olup olmadığı kontrol edilmeli.

3. DONDURMA VE DONDURULMUŞ ÜRÜNLER

Sıcaklık artışıyla birlikte dondurma gibi donmuş gıdalar, taşıma ya da saklama sırasında çözülüp yeniden donarsa bakteriler için ideal bir ortam haline gelir.

Özellikle soğuk zinciri kırılan dondurmalar, tekrar dondurulduğunda Salmonella ve diğer zararlı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabilir.

Nelere dikkat edilmeli?

Açıkta satılan, ambalajsız ya da güvenilir olmayan dondurmalardan uzak durulmalı. Erimiş veya şekli bozulmuş dondurmalar asla tüketilmemeli. Alışverişlerde dondurulmuş ürünler en son alınmalı ve mümkünse soğuk taşıma çantası kullanılmalı.

4. ET VE ET ÜRÜNLERİ

Çiğ et, sucuk, salam, sosis gibi ürünler yüksek protein içeriği nedeniyle bakterilerin hızla çoğalabildiği besinler arasında yer alır.

Yaz sıcaklarında, özellikle mangal ve piknik gibi ortamlarda uygun şekilde saklanmayan et ürünleri Clostridium perfringens ve Campylobacter gibi bakterilerin üremesiyle zehirlenmelere yol açabilir.

Nasıl korunmalı?

Etler mutlaka soğuk ortamda muhafaza edilmeli ve pişirilmeden önce dış ortamda bekletilmemeli. Çiğ ve pişmiş et ürünleri ayrı kaplarda taşınmalı ve çapraz bulaşmanın önüne geçilmeli. Etlerin iyi pişmiş olmalı.

5. DENİZ ÜRÜNLERİ

Midye, karides, balık gibi deniz ürünleri bozulmaya en yatkın gıdalardandır. Özellikle sıcak yaz aylarında soğukta muhafaza edilmeyen deniz ürünlerinde Histamin zehirlenmesi riski artar. Ayrıca dış ortamda bekletilen balık ürünlerinde Vibrio parahaemolyticus gibi bakteriler görülebilir.

Nelere dikkat edilmeli?

Deniz ürünleri yalnızca güvenilir yerlerden alınmalı. Taze olmayan, kötü kokulu ya da rengi değişmiş deniz ürünlerinden kaçınılmalı. Ürünlerin tazeliğinden emin olunmadan pişirilmemeli veya tüketilmemeli.

Yaz aylarında gıda zehirlenmeleri genellikle tükettikten sonra 2 ila 6 saat içinde mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak bazı bakteriler belirtileri 12 ila 24 saate kadar geciktirebilir.