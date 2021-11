Yeme bozukluklarının nedenleri ve tedavi yöntemleri

Son derece ciddi sağlık sorunlarına ve tedavi edilmediği taktirde ölüme varabilen sonuçlara yol açan yeme bozuklukları, belirtilerin zamanında fark edilmesi ile doğru bir şekilde tedavi edilebiliyor.

Yeme bozukluğu, sağlıksız beslenme alışkanlıklarından çok daha ciddi bir sorundur. Gıdaların doğru ve zamanında kullanımını kontrol edememe durumu olan bu sağlık sorunu, psikolojik ve tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yaştan 20 milyon kadın ve 10 milyon erkeğe doktorlar tarafından yeme bozukluğu teşhisi konmuştur. Türkiye'de hastalığın resmi istatistikleri yoktur. Yeme bozuklukları her cinsiyetten ve yaştan insanı etkilese de, ergenlerde ve kadınlarda problem yaşama olasılığı daha yüksektir. Her 8 gençten 1'inin 20 yaşına kadar en az bir yeme bozukluğu yaşadığı tahmin edilmektedir.

YEME BOZUKLUKLARI BELİRTİLERİ

Ağır vakalarda yeme bozuklukları ciddi sağlık sonuçlarına neden olabilir ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Yeme bozukluğu yaşayan kişilerde çok çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir. Bunların çoğu, şiddetli gıda kısıtlaması, tıkınırcasına yeme veya yenen gıda için 'ceza' olarak kusma ve aşırı egzersiz gibi davranışları içerir.

Nihai teşhis, sorunu kapsamlı bir şekilde göz önünde bulundurarak sadece bir uzman tarafından yapılacaktır. Aşağıdaki belirtilere dikkat edin:

- Daha da fazla kilo verme arzusunun arka planına karşı aşırı hassasiyet,

- Şiddetli kilo alma korkusu,

- Yemek yemeyi uzun süreli reddetme,

- Sık yorucu egzersizler,

- Yiyecekleri uygunsuz yerlerde (örneğin bir yastığın altında) saklamaya çalışmak,

- 'Temizleme' uygulamaları; lavmanlar, kusma,

- Doktor reçetesi olmadan müshil ve diüretik kullanımı,

- Tatlarda keskin bir değişiklik, sıra dışı ürünlerin kullanımı (örneğin, çiğ makarna),

- Sürekli aşırı yeme, normalden daha sık yeme,

- Diyetler için aktif tutku, katı diyet kurallarına bağlılık, bunlardan sapma durumunda suçluluk duygusu.

YEME BOZUKLUKLARI TÜRLERİ

Bazen bir bozukluk aynı anda birçok farklı tür içerebilir. Ancak standart sınıflandırma aşağıdaki yeme bozuklukları türlerini içerir:

Anoreksiya

Aç hissederken bile yemek yemeyi reddetme, katı kısıtlamalar, görünümün bozulması, vücut kitle indeksinin zaten normalin önemli ölçüde altında olmasına rağmen kilo vermeniz gerektiğine dair inanç genel olarak anoreksiyayı tanımlar. Anoreksiyanın ilk aşamaları ayakta tedavi için uygundur, ancak bir kişinin artık kendi başına yiyemediği ve metabolizmanın bozulduğu ciddi vakalar hastanede izlenir.

Bulimia

Hastanın, kontrolsüz aşırı yemeye yol açan şiddetli açlık nöbetleri yaşadığı yeme bozukluğu türüdür. Kişi fazla kilo almaktan korktuğu için kasıtlı olarak kusar. İlk bulimia genellikle anksiyete ve depresyon tarafından tetiklenir, gelecekte hasta bilinçli olarak aşırı yemeyi ve sonraki prosedürleri planlar.

Kompulsif Aşırı Yeme

Aşırı beslenme arzusudur. Yiyeceklerde herhangi bir kısıtlama yoktur, kişi genellikle strese veya kötü bir ruh haline saplanır ve ayrıca tartıdaki sayıalr ve görünümü hakkında endişelenir. Bu tip hastalar genellikle aşırı kiloludur.

Atipik Yeme Bozuklukları

Atipik anoreksiya nervoza, bozukluğun tüm semptomlarını içerir, ancak kilo kaybı yoktur. Atipik bulimia nervoza paroksismaldir (Ani ve geçici krizler halinde gelen) ve nöbet dönemleri vardır. Atipik aşırı yeme her zaman olmayabilir, ancak dönemlerde, örneğin sadece geceleri olabilir.

Başka, daha az belirgin yeme bozuklukları da vardır. Örneğin, ortoreksiya, sadece sağlıklı yiyecekleri doğru yemeye yönelik saplantılı bir arzudur. Veya pikacism, genellikle yenmeyen bir şey yeme arzusudur.

YEME BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ

Yeme bozuklukları birçok faktörden kaynaklanabilir. Bunlardan biri genetiktir. Doğumda ayrılan ve farklı aileler tarafından evlat edinilen ikizlerin çalışmaları, yeme bozuklukluklarının kalıtsal olabileceğini göstermiştir. Bir ikizde yeme bozukluğu gelişirse, diğerinin bunu geliştirme riski ortalama olarak yüzde 50 daha fazladır. Başka bir neden, karakter ve ruhun özellikleridir. Nevrotizm, mükemmeliyetçilik ve dürtüsellik, genellikle yeme bozukluğu geliştirme riski yüksek olan üç kişilik özelliğidir.

Önemli (ve çoğu durumda ana) bir rol sosyal baskı tarafından oynanır. Zayıflık eğilimleri, medyanın bu tür idealleri besleyen etkisi çok büyük etkenlerdir. Bazı yeme bozuklukları, zayıf vücutların ölçüt olarak kabul edilmediği kültürlerde neredeyse yoktur.

Ayrıca beyin yapısındaki farklılıklar da yeme bozuklukları gelişiminde rol oynayabiliyor. Faktörler, beyne bilgi ileten serotonin ve dopamin seviyeleridir. Ayrıca, bir kişinin faaliyetinin kapsamı önemli olabilir. Örneğin ince bir vücudun önemli bir bileşen olduğu dansçılarda veya mankenlerde yeme bozuklukları sık sık görülür.

YEME BOZUKLUKLARINDAN KURTULMANIN YOLLARI

Yeme bozuklukları sadece 'yeme sorunları' değildir. Kabul edilmelidir ki yeme bozuklukları çok büyük bir sağlık sorunudur. Ve çoğunlukla, yeme bozukluğunun kendisinden değil, birleşik sonuçlardan doğan sağlık sorunları, kişiyi ölüme kadar götürebilir.

İnsanlara örneğin anoreksi teşhisi konan hastanelere bakarsak, onların en önemli bileşeni hayata döndürmedir. Bu tanıyı alan insanlar çok nadiren kendi başlarına uzmanlara başvurdukları için, bir ambulansla hastaneye kaldırılır.

Yeme bozuklukları, diğer hastalık türleri ile ilişkili bir göçmen bozukluktur. Örneğin, yaşamının bir döneminde kişi tıkınırcasına yeme bozukluğu yaşayabilir ve bu daha sonra yavaş yavaş bulimiaya dönüşür. Ve tüm bunlara depresyon ve bir tür Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) eşlik edebilir. Anoreksiya hakkında konuşursak, çok uzun sürmez. Vücut, şiddetli yorgunluktan hızla teslim olacaktır.

Yeme bozukluklarını tedavi etmek için birden fazla uzmana ihtiyaç vardır, bu nedenle uzman kliniklerle iletişime geçmek daha iyidir. Bir beslenme uzmanı, kardiyolog, endokrinolog, gastroenterolog, psikiyatrist ve psikolog tedaviye eşlik eder. Tabii ki, tedavi genel klinik tabloya bağlıdır.

Yeme bozukluğu, göz rengi gibi yüzde 58-80 genetik olarak belirlenir. Bu beynin özel bir yapısıdır. Herhangi bir müdahale olmadan göz rengini değiştirebilir miyiz? Bu durumu da genetik olarak değiştirmek imkansızdır ancak onunla uyum sağlamak tedavi için çok büyük bir adım olabilir. Yeme bozukluklarını tedavi eden uzmanların kişinin özelliğini değiştirme amacı yoktur, daha önemli ve gerçekçi bir görevle karşı karşıyadır: Hastaya böyle bir özellikle yaşamayı öğretmek.

Yeme bozukluklarını düzeltmedeki en önemli şey, türü ne olursa olsun, anoreksiya veya tıkınırcasına yeme bozukluğu olsun, yeme düzenini eski haline getirmektir. Yeme bozukluklarını düzeltmenin ne kadar süreceği, ciddiyetine ve klinik tabloya bağlıdır. Yeme düzeni bir kez eski haline getirildikten sonra, ilişkili problemler çözülür, çünkü yeme bozuklukları sıklıkla diğer bozukluklarla birlikte ilerler ve onlar da göz ardı edilmemelidir.

En önemli şey, kişinin neden bu noktaya geldiğini, hayatındaki ölçeklerde bu tür sayıları kabul etmeye hangi anda başladığını ve neden onun için bu kadar önemli hale geldiğini anlamaktır.

YEME BOZUKLUKLARI NASIL ÖNLENİR?

Yaygın belirtilere ek olarak, yeme bozukluğu yaşayan kişinin başka sorunları da vardır:

- Artan yorgunluk,

- Saç kaybı,

- Kadınlarda adet döngüsünün bozulması,

- Azalmış libido,

- Ses kısıklığı,

- Çocuklarda ve ergenlerde büyüme ve gelişme geriliği,

- Reflü.

Listelenen belirtilerden bir veya birkaçını kendinizde ve sevdiklerinizde fark ederseniz panik yapmayın. Bir uzmana danışmak her zaman mantıklıdır, çünkü aynı belirtiler farklı hastalıkları da gösterebilir. Bir yeme bozukluğundan şüpheleniyorsanız, kişinin yaşam tarzına dikkat edin. Onunla bunun hakkında konuşmaya çalışın, doğru diyeti yeniden oluşturmayı teklif edin ve gerekirse bir uzmana danışın.

Kendiniz hakkında 'fazla kiloluyum ve bu normal' demeyin, böyle bir düşünce sadece zarar verebilir. Bir kişi kendi beden imajıyla ilgili sorunlardan endişe duyduğunda, başka bir şeye odaklanması zordur.

Olumsuz bir beden imajı genellikle kendisiyle değil, örneğin kötü bir ruh hali ile ilişkilendirilir. Tartışmalar, stres, suçluluk ve depresyon duyguları bilinçsizce kendinize ve vücudunuza yansıtılabilir. Bu yüzden, stresiniz nedeniyle beden imajınızı olumsuz görebilir ve takıntı haline getirerek yeme bozukluğu geliştirebilirsiniz.

UZMAN TAVSİYESİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Sıtkı Şahin, yeme bozuklukları hakkında şu tavsiyelerde bulundu:

Yeme bozukluklarının düzeltilmesinde aile ve yakın çevre büyük önem taşımaktadır. Sevilen kişinin reddetmeyeceği şekilde yardım teklif edin. Kişi korkutulmamalı, tehdit veya manipüle edilmemelidir. Açıklığa kavuşturmanız gerekiyor; bir sorun var, kayıtsız değilsiniz ve onu çözmeye, yardım etmeye hazırsınız. Profesyonel yardım sunun ve önemlerini belirtin. Diş hekimini görmezden gelerek dişlerinizi kendi başınıza tedavi etmemeniz gerektiği gibi, yeme bozuklukları durumunda da uzmanlara güvenmelisiniz. Bir kişinin yardıma ihtiyacı varsa, uzmanlar doğru yönde gidişata yardımcı olacaktır.

Tabii ki, yeme bozuklukları görünüşleriyle tanımlanabilir, ancak her zaman değil. İlk aşamalarda nadiren fark edilirler, ayrıca onlar hakkında pek konuşulmaz. Bulimia olan bir kişi, sindirim sistemi yetmezliği nedeniyle bir uzmana başvurursa, bulimia olduğunu söylemesi pek olası değildir. Aşırı yeme bozukluğu olan bir kişi bir endokrinologa başvurduğunda, kontrolsüz iştah atakları hakkında konuşmaz, sadece aşırı kilonun varlığını söyler. Kendinizde yeme bozukluğu belirtileri fark ederseniz, beklemenize gerek yoktur, en kısa zamanda bir uzmana başvurmanız gerekir.

Yeme bozukluklarının tüm şiddeti için korkutucu olan şey bozukluğun kendisi değil, tedavi eksikliğidir. Olumsuz sonuçların çoğu, tam olarak insanların zamanında yardım aramaya zamanlarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, belirtileri fark ederseniz gecikmeden mutlaka bir uzmana başvurun.