Yüksek kan trigliseritlerini düşürmek bu 3 gıda ile mümkün! En az kolesterol seviyeleri kadar önem taşıyan trigliserit seviyeleriniz olması gerekenden yüksekse bunu sağlıklı bir beslenme planıyla yenmek mümkün...

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Yüksek kan trigliseritlerini düşüren en iyi gıdalar

Sağlığı tehdit edebilecek düzeyde yüksek olan veya değişen trigliserit seviyeleri, yaşam tarzı değişiklikleriyle normalleştirilebilir. Kandaki trigliseritleri düşürmenin en önemli yollarından biri diyettir.

Yüksek kan lipitleri genellikle dengeli bir beslenmeyle doğal olarak azaltılabilir. Özellikle bu gıdalara odaklanırsanız sağlıklı trigliserit seviyelerine ulaşmanız mümkün.

Az yağlı proteinler tüketin

Tavuk veya hindi gibi yağsız etler, somon veya ton balığı gibi balıklar ve tofu veya fasulye gibi bitki bazlı protein kaynakları iyi seçeneklerdir. Ancak yağlı etlerden ve kızarmış yiyeceklerden kaçının.

Yüksek lifli gıdaları tercih edin

Yulaf ezmesi, tam tahıllar, baklagiller, meyveler ve sebzeler lif bakımından zengindir ve trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Sağlıklı yağları sofranızdan eksik etmeyin

Zeytinyağı, avokado ve fındık (örneğin badem, ceviz) gibi doymamış yağlar trigliserit seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Ancak trigliserit düzeylerini artırabilecek doymuş ve trans yağlardan kaçının.

Şeker ve rafine karbonhidratlardan kaçınmalı veya en azından büyük ölçüde azaltmalısınız. Şekerli içecekler, tatlılar, hamur işleri ve beyaz ekmek veya beyaz pirinç gibi rafine karbonhidratlar trigliserit düzeylerini artırabilir.

Trigliseritler tipik olarak ne zaman yükselir?

Bir kişinin belirli beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları varsa veya belirli tıbbi durumlar mevcutsa trigliseritler yükselebilir.

Beslenme

Doymuş yağ, trans yağ ve şeker gibi basit karbonhidratlardan zengin bir beslenme, trigliserit seviyelerinin yükselmesine neden olabilir.

Aşırı kilo ve hareketsizlik

Obezite, özellikle göbek yağı ve hareketsiz bir yaşam tarzı, trigliserit düzeylerini artırabilir.

Alkol tüketimi

Aşırı alkol tüketimi trigliserit düzeylerini artırabilir.

Genetik

Bazı kişilerin genetik yatkınlık nedeniyle trigliserit düzeyleri daha yüksektir.

Tıbbi durumlar

Yüksek trigliserit seviyeleri aynı zamanda diyabet, tiroid hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı veya bazı genetik bozuklukları olan kişilerde de ortaya çıkabilir. Diyabet, Cushing sendromu veya gut gibi durumlarda yüksek trigliserit düzeyleri mümkündür.