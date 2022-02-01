Yumurtalık ağrısının 10 nedeni ve tedavi için ipuçları

Yumurtalık ağrısının 10 nedeni ve tedavi için ipuçları

Genellikle menstrüasyon veya yumurtlama ile ilişkili olan yumurtalık ağrısı, bazı durumlarda gizli ve daha derin bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. İşte dikkat edilmesi gereken 10 durum.

Yumurtalık ağrısı oldukça şiddetli olabilir. Peki, yumurtalıklarınızdaki ağrı ne anlama geliyor?

Yumurtalıklar, pelvisin alt kısmında yer alan iki küçük oval şekilli organdır. Kadın üreme sisteminin bir parçası olarak menstrüasyonda, üremede ve östrojen ve progesteron hormonlarının kaynağında önemlidirler. Daha da önemlisi, yumurtalık her ay bir yumurta bırakır (yumurtlama olarak bilinir).

Yumurtalıklarda hissedilen ağrı genellikle adet veya yumurtlama ile ilgilidir. Ancak bazı durumlarda yumurtalık ağrısı gizli ve daha derin bir durumun belirtisi olabilir.

YUMURTALIK AĞRISININ 10 NEDENİ

Yumurtalık ağrısının başlıca nedenlerinden bazıları şunlardır:

Yumurtalık Kistleri

Bu küçük kistler her an yumurtalığınızda görülebilir. Yumurtalık kistleri genellikle zararsız sıvı ile doldurulur (katı olmalarına rağmen) ve bir veya iki tane varsa, muhtemelen fark edilmezler.

Ancak bazı durumlarda pelviste, belde ve hatta bazen uyluklarda ağrıya neden olarak çok sorunlu olabilirler. Bu pelvik ağrıyı özellikle cinsel ilişki veya adet sırasında fark edebilirsiniz.

Yumurtalık kistlerinin diğer belirtileri arasında bulantı, kusma, göğüs ağrısı, şişkinlik, mesane basıncı ve daha sık idrara çıkma bulunur. Doktorunuz daha fazla kist oluşmasını önlemek için doğum kontrol hapları almanızı önerebilir. Kistler ağrıya neden olmadığı ve kanser açısından şüpheli görünmediği sürece ultrason ile izlenir. Kistler hızla büyüyorsa veya büyük, şüpheli veya ağrılıysa ameliyat düşünülebilir.

Endometriozis (Çikolata Kisti)

Endometriozis yani çikolata kistiniz varsa, rahminizin içini kaplayana benzer doku (endometrium olarak da bilinir) rahmin dışında büyür.

Genellikle adet döngüsü sırasında her ay kaybolur. Ancak rahminizin dışında büyüdüğünde sıkışıp kalır ve yara dokusu gelişebilir. Bu doku yumurtalıklarınızı kapladığında tehlikeli ağrılara neden olabilir.

Çikolata kistinin diğer belirtileri arasında mide bulantısı, ishal, tükenmişlik, cinsel ilişki ve adet sırasında ağrı bulunur. Belirtileri hafifletmeye ve olası komplikasyonları gidermeye yardımcı olan seçenekler vardır. Doktorunuz uygun tedavi seçeneklerini deneyecektir, ancak işler düzelmezse ameliyat gerekli olabilir.

Pelvik İnflamatuar Hastalık

Sık oalrak 15 ila 25 yaş arası kadınlarda görülen pelvik inflamatuar hastalık yumurtalıkları, uterusu ve fallop tüplerini etkiler. Bu hastalık, kadın kısırlığının önde gelen nedenidir.

Üreme organlarının ve genital sistemin bu enfeksiyonu kendi kendine ortaya çıkabilir veya cinsel yolla bulaşabilir. Doktorunuz pelvik muayene sırasında pelvik inflamatuar hastalığı teşhis edebilir.

Bu hastalığa herhangi bir belirti olmadan sahip olmanız veya pelvik inflamatuar hastalık belirtilerinin yumurtalık kistleri, ektopik gebelik (dış gebelik) veya apandisit gibi diğer durumlarla karıştırılması mümkündür.

Belirtileri arasında pelvik ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, idrar yaparken karıncalanma, bulantı, kusma, uygunsuz kanama, vajinal akıntıda değişiklik, ateş ve titreme bulunur.

Doktorunuz genellikle antibiyotik veya antimikrobiyal ilaçlar yazacaktır, ancak hastalıktan tamamen kurtulmak için fazladan bir tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Ağrılı Yumurtlama

Yumurtanın yumurtalıktan salınma yolculuğu, tipik bir adet döngüsünün 14. gününde veya yaklaşık olarak gerçekleşir. Birçok kişi bunu hissetmez. Ancak bazı kişiler bu dönemde vücudun bir veya iki tarafında oldukça yoğun bir ağrı hissedebilir. Bu, birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Kanama, mide bulantısı ve artan vajinal akıntı da oluşabilir.

Yumurtlama ağrısı için herhangi bir tedavi mevcut değildir, ancak belirtileri bir ısıtıcı ve reçetesiz ağrı kesici ilaçlarla hafifletebilirsiniz. Yumurtlamayı ve yan etkilerini önleyen doğum kontrol yöntemleri de tercih edilebilir.

Adet Sancısı

Menstrüasyon sırasında yumurtalık bölgesi çevresinde tekrarlayan ağrı da fark edebilirsiniz. Adet krampları oldukça şiddetli olabilir. Ve hissettiğiniz yoğun pelvik ağrının aslında yumurtalığınız değil, sadece adet ağrısı olması mümkündür.

Menstrüasyon sırasında ağrı için en çok ilaçlar ve ısıtma yastıkları gibi ev tedavileri gereklidir.

Yumurtalık Dönmesi (Over Torsiyonu)

Yumurtalık karın duvarına sadece ince bir bağ ile bağlıdır. Yumurtalığı besleyen kan damarları ve sinirlerin geçtiği yer burasıdır. Söz konusu yumurtalıkta zaten bir kist varsa, yumurtalık dönmesi daha olasıdır. Bunun nedeni kistin yumurtalığı sertleştirmesi ve harekete yatkın hale getirmesidir.

Yumurtalık dönmesinin belirtileri arasında yumurtalıklarda ve alt karında şiddetli ağrı, bulantı, kusma ve kasılmalar bulunur. Yumurtalık dönmesi acil tıbbi müdahale gerektirir.

Miyomlar

Miyomlar genellikle asemptomatik olan, rahmin astarında veya duvarında ortaya çıkan kanserli olmayan nodüllerdir. Çoğu kişi miyomlara sahip olduğunun farkında değildir, ancak bazıları için miyomlardaki ağrı yoğun olabilir.

Miyomlar ayrıca ağır adet kanamasına ve uzun süreli adet kanamasına neden olabilir. Donuk, kalıcı veya keskin basınç ve pelvik ağrı, bel ağrısı, karın şişkinliği ve şişmesi, ağrılı adet ve sürekli idrara çıkma ihtiyacı hissetme de miyom belirtileri arasındadır.

Miyom ağrısı ısıtma yastıkları, sıcak kompresler, masaj veya ağrı kesiciler gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. Kanama genellikle doğum kontrol hapları veya diğer hormonlarla kontrol edilebilir.

Yumurtalık Kanseri

Yumurtalık ağrısı çıktığında paniğe kapılmak kolaydır. Ancak 20 veya 30 yaşındaysanız, kanserin yumurtalık ağrısına neden olma olasılığı düşüktür. 100 bin kadından yaklaşık 11'i yumurtalık kanserine yakalanır ve ortalama tanı yaşı genellikle 63 civarındadır.

Ancak ailesinde meme veya yumurtalık kanseri öyküsü olan veya BRCA gen mutasyonu olan kadınlar yakından izlenmeli ve riskleri değerlendirilmelidir. Ayrıca yumurtalık tümörü de otomatik olarak kanser anlamına gelmez. İyi huylu tümörler de oluşabilir.

Yumurtalık kanserinin diğer belirtileri arasında sebepsiz kilo kaybı, pelvik ağrı, sürekli tok hissetme, karın şişkinliği ve sık idrara çıkma bulunur.

Bir yumurtalık tümörü iyi huylu ise çoğu doktor onu alıp almamaya karar vermeden önce ona bakacaktır. Kanserojen ise nasıl devam edileceğine doktor karar verecektir. Erken teşhis en iyi yaklaşımdır, bu yüzden gerçekten endişeleniyorsanız doktorunuzu ziyaret edin.

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik)

Dış gebelik, döllenmiş bir yumurtanın rahim yerine başka bir yere tutunmasıdır. Genellikle dış gebelik fallop tüplerinde meydana gelir. Belirtileri arasında pelvis, karın, omuz ve boyunda keskin ağrı (değişken yoğunlukta, gelip gidebilir), vajinal kanama, baş dönmesi veya bayılma bulunur.

Dış gebelikten şüpheleniyorsanız mümkün olan en kısa sürede muayene olun. Tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit edici olabilir. Dış gebeliğin cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir veya hücre büyümesini durdurmak için ilaca ihtiyacınız olabilir.

Karıştırılabilir Ağrılar

Ağrının yumurtalıkta olduğunu düşünmek mümkündür, ancak yakındaki başka bir bölgede de ortaya çıkmış olabilir. Yumurtalık ağrısı ile karıştırılabilecek bazı yaygın durumlar şunlardır:

Apandisit: Bu ağrı göbeğe yakın veya karnın sağ tarafındadır. Bu nedenle ağrının yumurtalık olduğunu düşünebilirsiniz.

Böbrek taşları: Bu ağrı inanılmaz derecede yoğun olabilir ve çoğunlukla sırtta, kalçalarda veya kaburgaların yakınında bulunur.

İdrar yolu enfeksiyonu: Pelvisinizin ortasındaki ağrı idrar yolu enfeksiyonu olabilir.ğrının yumurtalıkta olduğunu düşünmek mümkündür, ancak gerçekte yakındaki başka bir bölgede ortaya çıkar. Yumurtalık ağrısı ile karıştırılabilecek bazı yaygın durumlar şunlardır: