Yumurtalık kanserini yendi, mucize evladını kucağına aldı İstanbul'da tüp bebek yöntemiyle anne olan Görkem Gülhan Yıldız, 18 yıl süren kanserle mücadelesini anlattı.

DHA

İstanbul’da yaşayan 42 yaşındaki Görkem Gülhan Yıldız, 22 yaşında üniversitede okuduğu yıllarda yoğun kanama ve kilo kaybı şikayetleriyle doktora başvurdu.

Yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen Yıldız, ameliyata alındı.

Operasyon sırasında tümörle birlikte sol yumurtalığı ve sol tüpünü kaybeden genç kadın, geçirdiği ameliyatın ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmasına engel olacağını aklının ucundan dahi geçirmiyordu.

Birkaç yıl sonra hastalığının nüksettiğini öğrenen kadın, tümörün temizlenmesi için tekrar ameliyat oldu ve sağ yumurtalığının bir kısmı ile sağ tüpünü de kaybetti.

Üç ameliyat geçirdi

18 yıl kanserle mücadele eden ve yıllar içerisinde üç ameliyat geçiren Yıldız, kanseri yendi ancak doğal yollarla çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunu öğrendi.

Anne olacağına ihtimal dahi vermeyen ama şansını denemek isteyen Yıldız, evlenme kararı aldığı eşine anne baba olmaları için tek yolun tüp bebek tedavisi olduğunu söyledi.

2021 yılında evlenen çift Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu’ya ulaştı.

Kişiye özel uygulanan tüp bebek tedavisiyle ilk denemede hamileliği oluşan ve 5 ay önce kızı Alin’e kavuşan anne, yaşadıklarını anlattı.

"22 yaşında yumurtalık kanseri teşhisi konuldu"

Çok uzun süren bir kanama şikayetiyle doktora başvurduğunu söyleyen Görkem Gülhan Yıldız, şunları söyledi:

O zaman Eskişehir’de üniversitede okuyordum. Osmangazi Tıp Fakültesine sevk ettiler, oraya gittiğimde ailemi sordular. Ailemin gelmesi gerektiğini ve durumumun çok acil olduğunu söylediler. Sonrasında yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. 22 yaşındaydım, bunun için çok erkendi. Çünkü bu tür kanser vakaları daha ileri yaşlarda görülüyor. Benim böyle bir şanssızlığım oldu. O süreçte doğurganlık değil de yaşam kalitesi ve yaşam standardı daha ön planda tutulduğu için bana yumurtalıklarımı dondurmam ya da bununla ilgili bir önlem almam gerektiğine dair bir uyarıda bulunulmadı.



Çok yoğun ilaç tedavisi gördüm ve bu süreç 3 kez tekrarladı. Sürekli kontrol altında olduğum için hep erken teşhis ve tedavi oldu. Bundan dolayı problem yaşamadım. İlk olduğum ameliyatta sol tüp ve sol yumurtalık alındı. Sonrasında geçirdiğim operasyonlarda diğer tüp ve sağ yumurtalığın yarısı alındı. Regl olabiliyordum ama doğurganlık konusunda çok ciddi problemler vardı çünkü sadece sağ yumurtalık kalmıştı. Açıkçası sağ yumurtalık da çok sağlıklı değildi. Yumurta rezervinde çok ciddi sıkıntılar vardı. Yumurta rezervi çok önemli, bu sürece giren kadınlar bunun farkındalar.

"Hamile olduğuma inanamadım"

Tüp bebek sürecini anlatan Görkem Gülhan Yıldız, şunları ekledi:

Bu tedaviye başlarken kendime hep şunu söyledim; ‘Vicdanen rahat olmak istiyorum. Denedim ama olmadı’ diye bu tedaviye başladım. Belki kendime bile ifade edemediğim bir umudum vardı. Çok şükür 3 tane embriyomuz oluştu. 2 tanesi transfer edildi ve ilk transferde Alin doğdu. 2’nci embriyomuz dondurulmuş bir şekilde bizi bekliyor. Hayırlısıyla inşallah Alin’e bir kardeş düşünüyoruz. Çok erken yaşta kanserle tanıştım, 18 yıldır çok ciddi savaş verdim. Onkoloji doktorlarım bana anne olamayacağımı söylemişti. Çok şükür uygulanan tedavi sonucunda Alin hayatımıza girdi. Kanserle çok erken yaşlarda tanıştıktan sonra anne olmak hiç kendime yakıştırdığım veya kondurduğum bir şey değildi. Bu süreç başladıktan sonra anne olmanın başka bir bağ olduğunu ve hayata başka bir açıdan bakabildiğimi anladım. Bu zor bir süreç ama umut asla kaybedilmemeli. Hamile olduğuma inanamadım, Alin doğdu şu an kucağımda onu bütün varlığıyla hissediyorum ama hala inanamıyorum. Çok şükür bu savaşı yendik Alin hayatımızda.

"Allah'tan ümit kesilmez"

55 yaşında baba olan Mehmet Yıldız ise şu ifadeleri kullandı: