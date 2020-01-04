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Sahte dişçi yakalandı, muayenehanesi mühürlendi

Bursa’da diploma ve belgesi olmadığı halde diş muayenehanesi açan sahte diş hekimi, polis ekiplerince yakalandı.

DHA | 04.01.2020 - 10:50..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir diş muayenehanesinin kaçak olduğu ihbarı üzerine hareke geçti.

Sahte dişçi yakalandı, muayenehanesi mühürlendi

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hiçbir diploma veya belgesi olmadan izinsiz olarak muayenehane açtığı tespit edilen sahte C.T., yapılan operasyonla muayenehanede suçüstü yakalandı.

Sahte dişçi yakalandı, muayenehanesi mühürlendi

GEÇMİŞTE DE YAPMIŞ

'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek ve doktor unvanını takınmak' suçundan gözaltına alınan C.T.’nin, geçmiş yıllarda da aynı suçu işlediği ortaya çıktı. Ekipler yapılan operasyonda, sahte diş hekiminin muayenehanesinde çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirdi.

Sahte dişçi yakalandı, muayenehanesi mühürlendi

MÜHÜRLENDİ

C.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, kaçak muayenehane ise Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.

Sahte dişçi yakalandı, muayenehanesi mühürlendi

Sahte dişçi yakalandı, muayenehanesi mühürlendi

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