taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6967
Euro
6.4004
Altın
1420.35
Borsa
100807.65
Gram Altın
260.46

Sakarya Kocaali'de yollar kapandı

Kocaali'de yaşanan sel olayından sonra bölgede, birçok yola ulaşım sağlanamıyor.

İHA | 18.07.2019 - 14:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gece etkili olan sağanak, Kocaali'de sele neden oldu. Derelerin taştığı ilçede mahalleleri su bastı ve heyelan meydana geldi.

ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Aşırı yağışlar neticesinde Hendek ilçe yolu Kestanepınarı-Karadere mevkiinin kapalı olması nedeniyle, Hendek ilçesine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Sakarya Kocaali'de yollar kapandı

Aktaş Mahallesi yolunun da kapalı olması nedeniyle Süngüt-Küplük-Kızılüzüm mahallelerine ulaşım sağlanamazken, Ortaköy Barajı bölgesi Eski Gümüşoluk köyü yolu üzerindeki köprünün derenin taşması nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, Görele-Yalpankaya-Yanıksayvant mahallelerine ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.

Sakarya'da şiddetli yağış sele neden oldu VİDEO

EKİPLER BÖLGEDE

Açmabaşı Mahallesi yolunda 4 ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Maden Deresi-Eski otel mevkiinde köprünün yıkılması nedeni ile mahsur kalan 2 vatandaş için belediye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Sakarya Kocaali'de yollar kapandı

CAN KAYBI YOK

Kocaali-Akçakoca yolunda da Kocaali ilçesi istikametinin ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Yaşanan sel olayında can kaybının olmadığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

447
Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü değişti

174
NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

169
Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

147
Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

352
Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

116
Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir