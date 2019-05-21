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Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Adapazarı ilçesinde bir anda önüne çıkan otomobile çarpan sürücünün kullandığı otomobil uçarak karşı şeride geçti.

İHA | 21.05.2019 - 13:30..
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Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Önüne çıkan otomobile yandan vuran H.A.K. isimli sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta şeritte bulunan refüje çıkan otomobil takla atarak diğer şeride savruldu.

İki kişinin yaralandığı feci trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

SOL ŞERİTTEN GELEN LÜKS ARACI GÖRMEDİ, ÇARPAN ARACI UÇURDU

Kaza, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. N.T., idaresindeki 34 HK 3798 plakalı çöp kamyonu yol kenarındaki çöp konteynırını almak için durdu. İki şeritli yolun sağından gelen ve çöp kamyonun arkasında kalan M.K., idaresindeki 41 FA 257 plakalı otomobil sürücüsü sol geçitten geçen araçları kısa süre bekledi. Arkasından gelen araçların bittiğini zanneden M.K., isimli sürücü sol şeritten gelen H.A.K. idaresindeki 54 DR 158 plakalı lüks aracı görmeyerek sol şeride geçti.

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Öte yandan, kaza anı güvenli kamerasına yansıdı. Kazada otomobilin arkadan gelen otomobili görmeyerek sol şeride geçmesi ve daha sonra yaşanan kaza anı gözüküyor.

Otomobile yandan çarpıp karşı şeride uçtu


TAKLA ATARAK DİĞER ŞERİDE SAVRULDU

Önüne çıkan otomobile yandan vuran H.A.K., isimli sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta şeritte bulunan refüje çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kaza sonrası dumanlar yükselmeye başlayan otomobilde bulunan sürücü H. A.K. ile yanındaki yolcuyu çöp kamyonundaki temizlik işçileri güçlükle çıkarttı.

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

İKİ YARALI VAR

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki yaralıya olay yerinde müdahale etmesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, iki otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

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